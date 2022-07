Jak se umělecký řezbář a malíř stal provozovatelem ubytování a restaurace uprostřed CHKO? „Několik let jsem se věnoval kumštu, vyřezával jsem, a dokonce jsem měl několik výstav. Před pěti lety jsem dostal příležitost převzít po mém tátovi a jeho kamarádovi provoz Turistické chaty. Přijal jsem to a vzal to jako výzvu,“ vypráví Rampas o začátcích na chatě, která za dva roky oslaví sté výročí založení.

Budova, ve které Turisťárna sídlí, stojí v těsné blízkosti hlavního vstupu do Prachovských skal od roku 1924. „Lidé si nás často pletou s ještě starší dřevěnou restaurací, která stála o kus dál směrem do Zelené rokle. Tu nechal v roce 1886 postavit hrabě Schlik. Naši chatu ale vybudoval Klub českých turistů, který ji vlastní dodnes,“ vysvětluje Rampas. Za minulého režimu podle něj chata zažila své, v uplynulých letech proto bylo potřeba udělat mnoho práce, aby byla uživatelná.

V posledních letech se na Prachově podařilo udělat nové podlahy, vybetonovat zahrádku, zrekonstruovat kuchyň a v příštím roce by mělo být hotové provizorní tábořiště, které nabídne další možnosti ubytování. „Hlavně nám jde o kvalitu. Ubytování splňuje standardy turistických chat, otevřeli jsme venkovní kiosek a uvnitř restauraci. Zajímavostí je, že vaříme téměř úplně bezlepkově. Třeba knedlíky jsou samozřejmě s lepkem, ale nic nezahušťujeme pšeničnou moukou a snažíme se vyhovět poptávce lidí po jídle bez lepku,“ doplňuje provozovatel.

Hudba uprostřed skal

To hlavní, co Jan Rampas na Prachov přinesl s sebou, je kultura. „Jsem kulturní člověk. Chodby jsme vyzdobili mými obrazy a dřevěnými sochami. Je to taková moje výstavka z věcí, které nebylo kam dát,“ říká skromně. Především ale odstartoval na Turisťárně celoletní hudební festival Turbáza jede. Každý víkend se představuje jiná kapela. Podle Rampase se za poslední roky z amatérských koncertů na betonu stala téměř profesionální akce s pódiem a známými českými kapelami. „Každoročně se nám vrací třeba Xavier Baumaxa, Poletíme? nebo Znouzectnost. Ale zveme i tváře, které u nás ještě nevystupovaly. Příští týden to bude pořádný nářez, přijede Totální nasazení a Vypsaná fiXa,“ zve do skal hudební nadšence.

Bouřlivé koncerty, které doprostřed přírodní rezervace táhnou divoké pankáče, se ale setkávají i s kritiky. Hudební produkce sice podle domluvy s vedením CHKO končí v jedenáct hodin večer, za následné chování společensky unavených návštěvníků pořadatelé zodpovídat nemohou. „Vždycky je to otázka domluvy a mezilidské slušnosti. Naštěstí jsme se většinou setkali s lidmi, se kterými se dá domluvit. Ale samozřejmě to nelze všechno uhlídat,“ dodává Rampas.

S Turistickou chatou má prý plány i do budoucna. Kromě udržování nastavené laťky kvality ubytování, gastronomie a koncertů by chtěl do budoucna přitáhnout na Prachov také divadla. Letos v létě se kromě koncertů přímo na Turisťárně mohou hudební fanoušci opět těšit také na festival Hudba z Ráje, kterou pořádá Václav Žmolík spolu se svou dcerou, zpěvačkou Karolínou Cingrošovou. Jejich koncerty si budou moci návštěvníci vychutnat přímo na mýtině uprostřed skalního města.