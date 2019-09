Už ve čtvrtek si na náměstí udělala zastávku nadace ČEZ s projektem Oranžové kolo. Návštěvníkům festivalu se za pár hodin podařilo vyšlapat krásnou částku 51 874 korun, které putují na konto novopackého sdružení Život bez bariér. Obdobný obnos obdrží i samotný Nadační fond Jičín - město pohádky.

Až do neděle pak můžete zajít do pojízdné kavárny POTMĚ a podpořit projekt Světluška. Ta parkuje přímo na náměstí a obsluhují v ní nevidomí lidé. Kde jinde si vychutnat dokonale černou kávu než v naprosté tmě? Jak s nadhledem konstatují, mají otevřeno: „Od nevidím do nevidím", tak se u nich zastavte. Za kávu, či jiný nápoj zaplatíte 150 korun, ale kromě unikátního zážitku si domů odnesete i hrneček na památku.