O návrat ukradeného cestopisu se koncem letošního května zasadil kastelán hradu Pecka Jan Murdych ve spolupráci s vedením městysu a aukčním analytikem Janem Vidunou. Společně cennou knihu se zápisky Haranta z dobrodružné cesty do Svaté země vydražili v aukci za 275 tisíc korun. A prý to byl nervák do poslední chvíle.

Každé přihození konzultoval s kastelánem Janem Murdychem, aby se náhodou v zápalu boje nedostali přes hraniční částku. Dražbu online sledoval až z dálné Francie i harantolog, cestovatel a iniciátor sbírky Zvon pro Kryštofa Haranta Miroslav Náplava

Dražba díky vyvolávací ceně přilákala mnoho zájemců, a hlavně v posledních minutách to byl lítý boj. Poslední příhoz Pecky ale nikdo netrumfnul. Cestopis Kryštofa Haranta tak získala Pecka za 275 tisíc včetně aukčních poplatků..

Cena, která se může mnohým zdát astronomická, starostku Pecky Hanu Štěrbovou nepřekvapila. „Myslím, že je to přiměřená cena. S částkou okolo 200 tisíc jsme počítali. Pro Pecku byla krádež cestopisu před 30 lety velkou ztrátou, nebýt Kryštofa Haranta, asi by naše obec nebyla tak známá. Takže jsme moc rádi, že se podařilo cestopis na hrad vrátit," chválí práci celého týmu starostka.

„Je to pro nás určitě nejvzácnější a nejvýznamnější exponát se vztahem ke Kryštofu Harantovi, který teď na hradě budeme moci návštěvníkům prezentovat. Bylo to jedno dlouhé čekání, než se objeví příležitost ke koupi. Pak už to šlo ráz na ráz. Sešly se peníze ze sbírky od návštěvníků, zbytek nákladů pokryl Městys Pecka. Aukce samotná, to už je adrenalinová hra nervů. Naštěstí se podařilo a cestopis už je na Pecce.,“ dodává se štěstím kastelán hradu Jan Murdych, který si písemnost vyzvedl před týdnem v Praze.

Podle Jana Viduny přiměly šlechtice k sepsání knihy dramatické zážitky z cest. Z Benátek, kde si nechali ušít poutnická roucha, se vydali lodí do Palestiny. Během plavby navštívili také Krétu, Kypr a přistáli v přístavu Jaffa. „Dále pokračovali do Jerusaléma, kde navštívili Boží hrob a tam přijali titul rytíře Božího hrobu. Z Palestiny cestovali do Egypta, kde vystoupali na horu Sinai, plavili se proti proudu Nilu do Káhiry a ještě dále. Během své cesty byli také přepadeni Araby. Během plavby Kryštof Harant dvakrát onemocněl a bojoval o svůj holý život,“ popisuje sběratel cestu hradního pána.