Šéf hnutí ANO tady získal 41 z 90 možných hlasů. Řečí procent je to více než 67. Babišův hlavní sok v boji o Pražský hrad Petr Pavel dostal v Židovicích jen pět hlasů, tedy 8 procent. Porazila ho i Danuše Nerudová. „Je to obrovská převaha, jakou tady Babiš získal. Lidi s ním asi byli spokojení, jak se choval. Nic jiného mě nenapadá,“ zamýšlí se nezávislý starosta obce na Jičínsku Petr Berný.

Průměrný věk v Židovicích je kolem 45 let, ve vsi se 120 obyvateli žije hodně seniorů. „Lidi tady jezdí nejvíc za prací do Jičína a do Mladé Boleslavi. Buď do Škodovky nebo do fabrik, které pro ni něco vyrábí. Hodně lidí tady pracuje v dělnických profesích,“ upozorňuje židovický starosta. Obě předchozí přímé volby prezidenta tady vyhrál drtivě Miloš Zeman.

Provozovatele obchodu nesehnali

Hlavní osou vesnice je okreska po jedné straně lemovaná chodníkem. Návsi dominuje čerstvě opravená sokolovna, vedle je drnovité fotbalové hřiště, na druhé straně pěkná, ale zavřená hospoda. Opodál stojí krámek, který ale má pronajatý jako dílnu soukromý podnikatel.

„Obchod je zavřený zhruba pět let, zkoušeli jsme Vietnamce, ale vydržel tady zhruba měsíc a to jsme platili vodu, elektřinu a dokonce jsme i něco přispívali na prodavače. Stejně jsme provozovatele nesehnali,“ popisuje standardní peripetie malé vesnice starosta.

Je podvečer, začíná se kouřit z komínů. Lidé se vrací z práce domů. Poslední denní světlo využívá pro řezání dřeva i zhruba třicetiletý muž. „Volby moc neřeším, ale v prvním kole jsem volil Pavla Fischera. Do druhého kola půjdu. Neříkám, že Babiš udělal všechno špatně, udělal i spoustu dobrých věcí, ale asi to hodím Petru Pavlovi,“ přemýšlí muž, který se do Židovic přistěhoval před 12 lety a přidává svůj pohled na politiku. „Ať tam je ten nebo ten, stejně to nemá význam. Babiš zavedl EET, nějaká firma se napakuje a teď to zas ruší. To samý poplatky v nemocnicích,“ krčí rameny a vrací se k práci kolem domku.

Se dřevem na topení pomáhá na kraji vesnice i takřka osmdesátiletý senior. „Babiše jsem volil a budu ho volit. Proč to vyhrál? Je zkušenej. Od začátku ho sleduju a ve všem se vyzná,“ říká rozhodně čiperný důchodce.

Na dotaz ohledně Babišových problémů s dotacemi či střetem zájmů rázně odpovídá: „Na nic mu nepřišli. Teď byl osvobozenej, tak co? Trestanej nebyl, tak proč by mně to mělo vadit.“

Většina hlasů pro ANO

Poslední parlamentní volby ostatně v Židovicích také jasně vyhrálo Babišovo ANO. Do vlády ho chtělo téměř 53 procent místních. Židovičtí by pak do sněmovny poslali ještě sociální demokraty, koalici Spolu (oba 12,7 procenta), SPD a komunisty.

„Generála nechci, podporuje vládu. Andreje bych volil, ale radši bych ho měl za premiéra, aby zase bylo dobře,“ předestírá svoje dilema starší muž v kulichu, který se představí jako Pepa.

Slunce zapadá nad polem a v Židovicích se rozsvěcují lampy veřejného osvětlení. Z vrátek opraveného domku vychází asi čtyřicetiletá žena. „Já jsem Babiše nevolila. Volila jsem paní Nerudovou. V druhém kole, to ještě nevím, nejsem rozhodnutá. Před pěti lety jsem volila Zemana,“ dodává a míří k barevným kontejnerům se tříděným odpadem nedaleko autobusové zastávky, kde za všední den zastaví čtyři spoje.

Opodál přijíždí domů z práce další muž. Také on si jméno nechává pro sebe. Lidé jsou tady přátelští, jen o volbách se jim často moc mluvit nechce. „Ještě nejsem rozhodnutý. Koho jsem volil v prvním kole, to je moje věc,“ odvětí a míří do pěkně opraveného domu.

Přes ulici stojí za plotem asi pětatřicetiletý muž v montérkách: „Já jsem nevolil nikoho. K prezidentským volbám nechodím, je to o ničem, prezident nemá žádné pravomoci. Je to loutka. Chodím jenom ke komunálním volbám.“

Mimochodem právě komunální volby v Židovicích také trochu připomínají přímou volbu prezidenta. Na podzim tady místní vybírali 7 zastupitelů z 13 kandidátek a na každé bylo vždy jediné jméno. „Vyhovuje nám to tak. Každý si řekne svůj názor a nakonec se s ostatními zastupiteli dohodneme. Prostě děláme pro obec,“ dodává židovický starosta Petr Berný.