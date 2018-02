Na místě, kde leží hromada suti, vyroste nový městský úřad

Lázně Bělohrad - Žádný ze tří návrhů nového městského úřadu, které v architektonické soutěži obsadily první místa, nepočítal s využitím budov čp. 27 a 28 v severní části náměstí.

Padesát osm soutěžních návrhů bělohradské radnice si budete moci prohlédnout na plánované výstavě. Ta se uskuteční od 6. do 29. dubna v místním památníku K.V. Raise.Foto: DENÍK/Veronika Peclinovská

Proto došlo na začátku minulého týdne k jejich postupné demolici, která vyjde na dva miliony korun. „Do měsíce má být na místě zabezpečené volné prostranství, které zrekultivujeme,“ sděluje místostarosta Jan Pavlásek. Na odstranění objektů získalo město osmdesáti procentní dotaci. Její podmínkou je dokončit demolici do května letošního roku a do tří let na místě zkolaudovat novou veřejnou budovu.

„Nyní nás čekají jednání s jednotlivými architektonickými kancelářemi v pořadí dle výsledku soutěže.,“ říká místostarosta. Který ze tří projektů se bude nakonec realizovat, zatím není jasné. Vítězný návrh by překročil zadaný rozpočet 35 milionů téměř o třetinu. Druhá stavba je navržena vyšší, nesplňuje územní plán města. Padesát osm soutěžních návrhů bělohradské radnice si budete moci prohlédnout na plánované výstavě. Ta se uskuteční od 6. do 29. dubna v místním památníku K. V. Raise.