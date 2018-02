Na Kost se chystají návštěvníci i zedníci

Mladějov - Začátek sezóny na hradech a zámcích se nezadržitelně blíží. Na hradě Kost se chystají nejen na návštěvníky, ale především na nástup pracovních čet.

Z gotického hradu Kost.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Plánovaná revitalizace hradu totiž získala podporu z evropských zdrojů (80 milionů) a akce za sto milionů tak může začít.

Projekt se zaměřuje na záchranné práce, a to především na opravu parkánové zdi a skalního masivu, a také na zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky. Práce zasáhnou především nádvoří. Stavbaři musí zachránit a stabilizovat hradní pískovcový masiv, který zatékající dešťová voda poškozuje. Dojde také k úpravě expozice a otevření nových lákadel pro turisty. Památka bude nově zabezpečena kamerami i záznamovým zařízením.

OMEZENÉ PROHLÍDKY A ZRUŠENÉ AKCE

„Pokud to půjde, zachováme prohlídkové trasy s tím, že se vyhneme stavební činnosti. Velké akce letos omezíme, neuskuteční se tak historické slavnosti, letní divadelní scéna ani setkání slacklinestů,“ poukazuje na omezení správce hradu Jan Macháček.

Pro svatby ovšem zůstane jeden prostor vyčleněn, ale nevěsty budou muset za obřadem přes staveniště.

Třicátého března se hrad otevře veřejnosti v běžném režimu, aby přivítal hosty velikonoční výstavou. Budovat se začne v květnu, termínem dokončení je rok 2020. Provozovatel pak bude během stavebních úprav operativně řešit prohlídkové trasy.

„Příchozí budou mít jedinečnou možnost zhlédnout přestavbu hradu. Rozhodně ale doporučuji se před návštěvou podívat na naše webové stránky, kde budou aktuální informace o možnostech návštěvy a průběhu oprav,“ upozorňuje Macháček. I přes veškerá opatření kastelán odhaduje, že revitalizace Kosti sníží počet návštěvníků o polovinu. Vloni na středověkou Kost zavítalo 83 tisíc turistů.

Na sezónu se chystá i vyhledávaný zámek Humprecht, tyčící se nad Sobotkou. Zda stavební činnost ovlivní návštěvnost zdejšího sídla, které je od Kosti vzdálené jen pár kilometrů, kastelánka zámku Dagmar Faměrová netuší.

„Určitě bych si přála, abychom nezájmem návštěvníků netrpěli, ale jak se situace vyvine, to si ani po svých letitých zkušenostech neodvážím odhadnout,“ přiznává.

I na Humprechtu se chystá stavební zásah. Sezóna 2018 ale nebude připravovanými rekonstrukcemi narušena. První restaurátoři by sem měli nastoupit zřejmě v říjnu.

Humprecht přivítá návštěvníky obohaceným muzeem, výstavou, inspirovanou dílem Petra Hory Hořejše a Stanislava Holého. Na programu je také řada kulturních akcí, například červencový koncert vážné hudby se sólisty Veronikou Vildmanovou, Martinem Strouhalem a klavíristkou Monikou Chmelařovou, v srpnu noční prohlídky, v prosinci adventní koncert Karolíny Žmolíkové a chystá se i program ke stému výročí založení naší republiky.

"Do konce března má být jasné, zda a jakým způsobem bude realizován program Revitalizace zámku, díky němuž by Humprecht měl získat finance pro restaurování omítek, podlah a dalších novinek, které by mu nepochybně velmi prospěly. Přesnější obrysy případného začátku prací a podobně budou jasné až po odsouhlasení zastupitelstvem, " upozorňuje kastelánka. Poslední novinkou na Humprechtu je mírné zdražení vstupného.

Památky na Jičínsku



Kost leží v srdci Českého ráje. V Čechách se moc středověkých hradů nedochovalo. Majestátní Kost má mezi nimi zvláštní postavení – je nejzachovalejší. Hrad Kost patří stejně jako zámek Chlumec nad Cidlinou bratrům Giovannimu a Piovi Kinským.



Lovecký zámek Humprecht, který stojí nad Sobotkou, je dominantou kraje. Byl postaven Italem Carlo Luragem v letech 1666-1668 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. je ve správě města Sobotky.



Hrad Pecka z přelomu 13. a 14. století byl později přestavěn na renesanční zámek. Po celé 20. století zde probíhaly opravy, nyní je ve správě obce.