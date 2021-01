Starostové okresních měst mají za úkol hejtmanovi Martinu Červíčkovi vytipovat místa, kde by mohla vzniknout velkoplošná očkovací centra. V Jičíně přichází v úvahu zimní stadion. Nabízí totiž velký zastřešený prostor, solidní dopravní dostupnost, sociální zařízení a také zázemí pro personál i pro očkované.

V nemocnicích v Královéhradeckém kraji začala vakcinace na covid-19. Do náchodské nemocnice dorazila očkovací látka v pátek a hned byla využita. | Foto: Deník/Michal Fanta

Jeho součástí je i restaurace, která by se pro tyto účely dala rovněž využít. Jičínské očkovací centrum bude zřejmě určeno nejenom místním obyvatelům a lidem z obcí, spadajících do zdejšího správního obvodu, ale také obyvatelům Novopacka a Hořicka. Zda je vhodným místem pro očkovací centrum, to ovšem posoudí speciální krajská komise.