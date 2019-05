Obrovská konkurence na trhu práce a nástupní plat 24 tisíc korun, v tom vidí policisté hlavní příčinu, proč se k nim lidé nehrnou.

Začátek kariéry policisty není sice finančně bombastický, ale nárůst mezd je slibný. „U nás existuje kariérní řád, ve kterém postupujete do vyšších tarifních tříd. Každé tři roky se vám navíc automaticky navyšuje plat, což asi v jiných firmách není,“ otevírá otázku financí vedoucí územního odboru v Jičíně Libor Špráchal.

Hlavním důvodem nedostatku policistů prý není ani jejich odchod z profese. „Většinou nám odcházejí lidé, kteří už mají něco odslouženo. Byly roky, kdy se zastavoval nábor a stav se nedoplňoval mladými, což je nyní citelně znát. Přísun nových zaměstnanců je pak velmi nízký,“ analyzuje Špráchal situaci.

Na peníze slyší řada lidí, v současné době policie nabízí nováčkům náborový příspěvek 75 tisíc a na náročnější pozice 150 tisíc, přesto ani tato nabídka nemotivuje dostatek zájemců.

Překážkou mohou být pro mnohé i vstupní testy, a to jak fyzické tak psychologické, dále pak povinné roční absolvování policejní školy. „Zájemci mají strach z psychologických testů, na které se vlastně nedá připravit. To je o tom, co máte v hlavě. Fyzické testy se však mohou opakovat. Zdravotní testy absolvují u našeho lékaře, a nyní nabíráme i lidi se zdravotním omezením jako třeba alergiky. Omezili jsme i zákaz dioptrií,“ připomíná nové změny personalistka Renata Erlebachová.

Ani povinného ročního studia se nemusí nováčci obávat, tady už pobírají služební příjem, hradí se jim stravné, cestovné i ubytování. Po ukončení studia jim navíc plat vzroste až na 30 tisíc korun. Policie pak nabízí i možnost vysokoškolského studia během zaměstnání, rehabilitační pobyty, třicetidenní dovolenou a další výhody.

Otázkou také je, zda se lidé nebojí riskovat svoji kůži a hledají raději nekonfliktní pracovní proces.

„Ano, určitě míra rizika tu je, pracujeme se zbraněmi, jsme v první linii. A je pravdou, že lidé jsou mnohdy agresivní.Policisté jsou však podrobeni profesnímu výcviku, aby si s těmito agresory dovedli poradit. Navíc mají balistickou ochranu, helmy, zbraně a techniku jako moderní vozový park,“ reaguje zástupce vedoucího Petr Mucha.

„Riziko lze minimalizovat zdravým rozumem, kdy si zasahující policista může přivolat kolegy, případně psovoda,“ doplňuje tiskový mluvčí Aleš Brendl.

Zájemci se mohou hlásit k policii od 18 let neomezeně. „Studenti oslovujeme už v třetích ročnících středních škol. Zjišťujeme, že je prioritně zajímá možnost dalšího studia při zaměstnání,“ dělí se o své poznatky z náborů mezi mladými tiskový mluvčí.

Vedle studia a náborového příspěvku lákají policisté do svých řad i na desetitisícový příspěvek na dovolenou, nabídkou dětských táborů, příspěvků na stravování, v jednání je stabilizační příspěvek a pro mnohé je také motivace výsluhy, na kterou je nárok už po patnácti letech služby. Policisté mají šanci se neustále vzdělávat, absolvovat v rámci zaměstnání například jazykový i řidičský kurz.

Změny v zákonech. Pomohou?

Nemocnice v současnosti sahají po personálu z ciziny, policisté tuto možnost nemají. Pravidla ovšem zohlednila, že řady policistů může posílit i nematurant s tím, že si doplní vzdělání. Navíc novela by měla přinést i další výhody, kdy si policisté mohou při svém zaměstnání přivydělávat. Pomocnou ruku podávají i starostové obcí, kteří se nabídli mužům v uniformě zajistit bydlení.

Nejvíce policistů nyní chybí v Jičíně u pořádkové policie. Lidé se ale o svoji bezpečnost obávat nemusí. „Samozřejmě dochází k úpravě výkonu služby, aby občan nepocítil, že řešíme personální nedostatek, to však přináší vyšší nároky na policisty,“ přiznává zástupce Mucha a pokračuje. „Nahrává nám, že dochází k poklesu nápadu trestné činnosti.“

Se stejnými problémy se potýkají i policisté v Trutnově.

„Dostali jsme se do generační obměny, kdy policisti sloužící pětadvacet, třicet nebo více let odejdou. Sešlo se to tak, že nám jich odešlo víc než deset, už jsme je dál ve službě neudrželi,“ přiznal ředitel trutnovské policie Pavel Škandera. Ve službě zde nyní chybí čtyřiadvacet policistů.