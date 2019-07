„Foťáci, foťáci,“ svolávala účastníky fotografické dílny na táboře v Roškopově u Staré Paky Petra Menclová, dlouholetá odborná vedoucí fotografických dílen pro děti. Petra společně s Pavlem Šťastným mladým fotografům vštěpuje nejen základy dobré fotografie, ale pokročilým zájemcům i metody a postupy při zpracování digitální fotografie a poodhalí jim i tajemství zachycení okamžiku.

Dílnami ale jejich aktivity nekončí. Společně s organizátorkou táborů Kateřinou Krejčovou letos pořádají druhý ročník fotosoutěže Hokus Pokus. „Nelíbí se mně, že když si děti pošlou do nějaké soutěže snímky a nevyhrají, tím to pro ně končí. Cílem je, aby byly v kontaktu s porotou, dostávají od nás tipy a rady jak téma uchopit, rady, co udělá fotografii dobrou,“ popisuje Petra Menclová klání, které je také nadstavbou zdejších fotografických dílen.