Přestože se akce křížila se čtvrtfinále Eura v Baku, příznivci Parkového ležáku si nenechali ujít degustaci speciálů jako je lomnický Summer Ale nebo Kyseláč (pivo s malinovým pyré). Celou událostí provázel ředitel lomnického pivovaru Jan Pazderský, který spolu se sládkem Miroslavem Vaníčkem narazil pro příznivce speciální sud ležáku, ze kterého si mohl každý načepovat.

Pro příznivce si organizátoři připravili hned několik soutěží. Ve vědomostním kvízu lidé hádali například z čeho se vaří pivo nebo kolik druhů sladu a chmele se používá do Parkového ležáku. Pro diváky nejvděčnější byla soutěž v pití piva na ex. Zúčastnili se nejodvážnější muži, ale i ženy, a předvedli opravdu obdivuhodné výkony. Vítěz mužské kategorie, Radek z Pardubic, do sebe půllitr vyklopil tak rychle, že přihlížející nestihli ani žasnout. S časem 4,22 vteřiny ale o pouhé dvě setiny nepřekonal loňský rekord. Přesto si vysloužil uznání soupeřů a bouřlivý potlesk publika. Jan Pazderský jeho soupeře, kteří se vítěznému času jen stěží přiblížili, uklidňoval. "Ne každý to dokáže tak rychle. I čas kolem 15 vteřin je obrovský úspěch," vysvětloval. Jako poslední organizátoři vylosovali ze zakoupených degustačních lístků tři vítěze, kteří si domů odnesli 30l sudy piva.

Večer pro ty, kteří vydrželi celé odpoledne, zahrála třebíčská kapela Jezerel. Diváky uhranuli kombinací hardcore a experimentálního rocku, ale i vlastními verzemi písniček od Nirvany nebo Louise Armstronga.