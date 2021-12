"Jsem hrdý, že dnešním dnem se Jičín zapojil do velké celosvětové sítě, která si tímto způsobem osobnost a odkaz Václava Havla připomíná," uvedl Josef Novotný, jičínský radní, polistopadový poslanec a iniciátor vytvoření Lavičky Václava Havla v Jičíně.

Na slavnostní událost vedení města pozvalo širokou veřejnost, kromě Novotného se slova ujal také starosta Jan Malý, senátor Tomáš Czernin a místostarosta Petr Hamáček. Přišli lidé z radnice, děti ze ZŠ Husova, příznivci prvního porevolučního prezidenta a dokonce přijeli také tvůrci Lavičky z firmy Petr Mader, kteří jako jediní mají povolení na výrobu Havlových laviček po celém světě.

Problémem osobnost Václava Havla i vysoká cena

Přestože mnozí snahu Jičína zapojit se do sítě dnes už 44 Laviček VH po celém světě, část místních se proti jejímu vytvoření tvrdě vyhrazovala. Kromě výhrad vůči osobnosti bývalého prezidenta byla hlavním protiargumentem vysoká pořizovací cena. Jičínská Lavička Václava Havla vyšla v součtu na 350 tisíc korun. "Přesné důvody jsou neveřejné informace a nemůžeme je komentovat. Můžu ale říct, že se peníze dělí mezi nadaci Vize 97, která je používá na svou charitativní činnost, část jde potomkům autora uměleckého díla lavičky Bořka Šípka. A část ceny jsou pořizovací náklady," vysvětlil tvůrce Petr Mader.

Každá Lavička VH se vyrábí samostatně, firma nemá na skladě žádný materiál. Je tedy potřeba nařezat dřevo, kovové pláty, vyrobit skleněné prvky v novoborské sklárně a všechno to na místo dopravit a sestavit. Součástí Lavičky je pak také strom, který prorůstá dírou v kulatém stolku mezi křesly. Ten jičínský darovala Vladimíra Smolíková z jičínského odboru životního prostředí.

Vedení Jičína dalo příležitost i dalším Jičínským, aby se na zaplacení Lavičky Václava Havla podíleli. Na transparentním účtu se tak ke dni odhalení sešlo téměř 32 tisíc korun. "Město vyhradilo částku na vytvoření Lavičky z rozpočtu. Ale oslovili nás někteří občané, kteří chtěli přispěním na zaplacení Lavičky složit poklonu a uctít památku Václava Havla. Chtěli jsme jim tak dát touto cestou příležitost," vysvětlil starosta.

Na výrobu Lavičky si firma standardně dává lhůtu šesti týdnů. "Žadatelé už s touto dobou počítají. V uplynulých měsících ale instalaci značně zkomplikoval covid. Lavičku, kterou před dvěma dny odhalili v Hirošimě, jsme vyrobili a poslali už letos na jaře. A ta bruselská, kterou odhalili 12. října, byla hotová už před rokem a půl," doplnil Maher.

Letos celkem šest laviček po celém světě

V letošním roce, kdy si celý svět připomíná 85 let od Havlova narození a 10 let od jeho smrti, bylo odhaleno celkem šest laviček. Kromě jičínské, hirošimské a bruselské se tak do sítě zapojily také Lavičky VH v řeckých Athénách, Čakovicích a v hlavním městě Peru, Limě. V České republice je zatím Lavička VH na 24 místech, té jičínské je nejblíž v Hradci Králové, Liberci a v Mladé Boleslavi.

Výtvarník, architekt a autor podoby Lavičky VH byl Havlovým blízkým přítelem a i svůj návrh zamýšlel především jako symbol. "Názorový příkop a rozpolcenost mezi lidmi se prohlubuje a někteří dnešní politikové tomu svým vzájemným osočováním pomáhají. Bořek Šípek pojal Lavičku jako symbol dialogu. Vybízí, abychom se posadili a promluvili si. Když se neshodneme, dobře. Klidně se hádejme, ale konstruktivně a respektem k druhému. To je poselství, které nám tato Lavička dává," doplnil Novotný.

Dvě křesílka stočená směrem k sobě, mezi kterými stolkem prorůstá český národní strom, lípa srdčitá, k rozhovorům přímo vybízí. Alespoň se o tom přesvědčily přihlížející děti, které po zakončení oficiální části ceremonie okamžitě vyzkoušely, jaké to je, sedět na Lavičce Václava Havla. "Pravda, je to trochu kontroverzní a ta cena se mi zdá vysoká. Ale vypadá to pěkně. Třeba se z Lavičky stane hezké vzpomínkové místo," usoudila i paní s dcerkou, než se společně vypravily na páteční oběd.