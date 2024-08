Alespoň části svých zaměstnanců zvedne během letošního roku mzdy 42 % firem. Vyplývá to ze společného průzkumu společnosti Edenred a Recruitment Academy mezi personalisty. Plošně svým zaměstnancům zvýší výplaty 23 % oslovených firem. Pětina oslovených firem naopak v letošním roce valorizaci mezd neplánuje. Zbylých 37 % oslovených firem se chce rozhodnout podle dalšího vývoje.

„Kvůli obtížnější ekonomické situaci a vysoké inflaci v loňském roce nerostly mzdy tak rychle, jako spotřebitelské ceny, což vedlo k poklesu reálných mezd. Není proto překvapením, že si velká část zaměstnanců o přidání aktivně říká. A nemalá část firem se snaží jejich požadavkům vyhovět. Ani zdaleka to však neplatí u všech,“ komentuje výsledky průzkumu Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred. „Důležitou roli zde hraje i dlouhodobý trend, kdy se firmy snaží na trhu práce odlišit nejen výší mzdy, ale i nabídkou nových a atraktivních benefitů s přidanou hodnotou,“ doplňuje.

Peníze na prvním místě? Ne pro každého

Ukazuje se, že číslo na výplatní pásce není pro zaměstnance vším. Pro stále větší část z nich je totiž kromě výše mzdy důležité i to, jak o ně firma pečuje. Větší důraz na aspekty zaměstnání, jako je wellbeing či vyváženost osobního a pracovního života, bývá často spojován s nástupem nejmladších generací do pracovního procesu. To v průzkumu personalisté potvrzují.

Hned 63 % personalistů pozoruje, že si příslušníci generace Z, tedy zaměstnanci mladší 27 let, v porovnání s ostatními věkovými skupinami více cení svého času. To v praxi například znamená, že jsou méně ochotní pracovat nad rámec běžné pracovní doby nebo na dovolené. Toho, že je pro ně důležitější vyváženost osobního a pracovního života, si všímá 56 % personalistů. Tuto skutečnost tak musí firmy, které chtějí zaměstnance přilákat, dostatečně zohlednit napříč svým fungováním – od základního rozvržení pracovní náplně až po nabídku zaměstnaneckých benefitů.

„Aby firmy při náboru mladých talentů uspěly, musí se přizpůsobit hodnotám generace Z. V praxi to vypadá tak, že někteří personalisté lákají na práci z domova, flexibilní pracovní dobu nebo možnost podílet se na smysluplných projektech. Tím to však nekončí. Mladí uchazeči o práci často hledají pracoviště, kde budou slyšeni a respektováni. Zároveň vyžadují prostředí, které jede na vlně moderních technologií a nabízí prostor pro kariérní rozvoj. Na toto vše dnes musí personalisté umět reagovat,“ říká José Kadlec, spoluzakladatel personální agentury GoodCall a ředitel Recruitment Academy.

Obzvláště důležitým pojmem se v oblasti personalistiky v posledních letech stal wellbeing, jinými slovy duševní a fyzická pohoda zaměstnanců. Podle průzkumu registruje hned 49 % personalistů největší důraz na wellbeing právě mezi mladou generací Z. Stále více se o něj však zajímají lidé napříč všemi věkovými skupinami. Řada českých firem proto v dnešní době nabízí zaměstnanecké benefity cílící právě na podporu duševní a fyzické pohody zaměstnanců.

„Péče o wellbeing je nesmírně důležitá. Je to investice, která se vždy vyplatí. Zaměstnanci pracující v přívětivém prostředí, které myslí na jejich potřeby, jsou nejen spokojenější, ale i produktivnější. Firma, která se stará o své zaměstnance, se navíc stává atraktivnějším zaměstnavatelem,“ vysvětluje Aneta Martišková a dodává: „I proto jsme letos v rámci galavečera Recruitment Academy Awards již podruhé udělili ocenění Edenred Wellbeing Award firmám, které o psychickou a fyzickou pohodu svých zaměstnanců příkladně pečují a nabízí jim nespočet benefitů usnadňujících propojení jejich pracovního a osobního života.“