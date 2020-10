V sobotu pořádá Myslivecký spolek Jahodnice v lesních lokalitách Nová Paka – Zlámaniny – Brdo – Jahodnice – Úbislavice – Dřevěnice – Stav – Tužín a Zboží rozsáhlou celodenní naháňku na divoká prasata.

Ilustrační snímek. Myslivci | Foto: Deník / Karel Pech

Z důvodu možného rizika při kontaktu s divokými prasaty myslivci žádají veřejnost, aby tento den omezila pohyb v lese na nejnižší možnou míru. Pokud to však půjde, do lesa vůbec nevstupovala, a to zejména se psy. O přemnožení divočáků vypovídají rozrytá pole, louky a zahrady v blízkosti obydlí.