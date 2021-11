"Máme nakoupeno na langoše, klobásky, svařák. Minulý týden jsme objednali uzené korbáčky za 35 tisíc. A na zahradě mám deset metráků jmelí. Všechno je připravené a já teď nevím, co s tím," říká. Patří k těm, které zákaz konání vánočních trhů postihne nejvíc. Utratili totiž desítky tisíc za zboží na trhy, které nebudou. Odborníci varují, že pro některé podnikatele by mohla být vynechaná sezóna po dvou letech covidové krize likvidační.

Pro stánek rodiny Rumlových je každoročně adventní sezóna spolu s tou pouťovou nejsilnější. "Nechybíme na žádné pouti, slavnosti nebo trhu v okolí, takže s covidovou situací se potýkáme už od loňska. Mysleli jsme, že horší už to být nemůže. Tohle je ale obrovská rána pro nás všechny," říká smutně Františka jen několik hodin po zdrcujícím oznámení vlády.

Zatímco jejich kolegové trhovci v jiných koutech republiky měli možnost prodávat na trzích třeba už od půlky listopadu, na Jičínsku měla adventní sláva vypuknout tento víkend.

"Vloni jsme byli všichni opatrní. Byla celková uzávěra, takže jsme očekávali, že nám trhy zruší. Někteří se dokonce potýkali s tím, že nakonec nebyli dost připravení a zboží jim docházelo. Letos to do poslední chvíle vypadalo, že trhy budou, i když třeba s hygienickými opatřeními," vysvětluje Rumlová. Do příprav proto vložili hodně času a peněz. Zatím prý neměli čas přesně vyčíslit finanční ztráty, zřejmě se ale budou pohybovat v řádek mnoha desítek tisíc korun.

Adventní trhy sice vláda nakázala zrušit, pravidelně pořádané trhy se ale konat mohou. Například v Jičíně budou nadále pokračovat zeleninové trhy každou středu, pátek a sobotu. To ale podle Františky Rumlové problém neřeší.

"Na farmářských trzích už mají stálí prodejci zajištěná místa, navíc se snažíme si nelézt do zelí. Každý máme vytipované, kam se každý rok vracíme. Stejně by nebylo dobré, kdyby se na jednom trhu sešlo několik prodejců se stejným sortimentem, třeba právě se jmelím," vysvětluje.

Nová opatření považuje za nelogická.

Vánoční trhy. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

"V obchodech se budou nadále mačkat davy lidí, venkovní akce za přísných podmínek ale zakázali. Přitom zrovna adventní trhy podle mě nejsou rizikové. Lidé tam chodí hlavně nasát vánoční atmosféru, ne se opít svařákem, vyvádět a šířit covid. Vánoční programy, rozsvěcení stromečku, to všechno je zaměřené hlavně na rodiny s dětmi. Nedává to smysl," uzavírá Rumlová.

Plán do budoucna zatím Rumlovi nemají vymyšlený. Podle Františky uvažovali alespoň o tom, že by požádali známé v kamenných obchodech, jestli by u nich mohli své zboží prodávat, a dál se uvidí. Od pátku v Česku znovu platí nouzový stav a podle zkušeností z loňska momentálně není jisté nic.