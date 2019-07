/FOTOGALERIE/ Třináctý muzejní den v Železnici byl třináctého července a to ve stylu country. I paní muzejní pořadatelka Aranka měla slušivý kovbojský klobouk, když předčítala bohatý program. Poté, už v soukromí přiznala, že se týden modlili, aby nepršelo. Nepršelo.

Z Prahy přijela dívčí kapela a hrála přesně to, na co přišli posluchači, většinou ne úplně mladého věku. Toliko tanec nepodařilo se rozproudit, i když se o to žena v country sukni snažila. Country Ladies byly dámy nejen na poslouchání, ale i na dívání. Byla radost, jak své kytary, mandolinu, housle a nástroj poněkud nezvyklý rozezvučely. Akorát věk nejstarší z nich odmítly prozradit. Ale černé vlasy, klobouky a všechno co k ženským patří, jim slušelo.