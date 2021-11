Stavbu nového depozitáře zahájil kraj na jaře 2020. O jeho přípravách se ale mluvilo už dlouho předtím. Staré prostory v Soudné, v zámku a v budově fary v Robousích totiž už delší dobu nevyhovovaly pro uložení všech sbírek jičínského muzea. V roce 2014 projekt neuspěl se žádostí o dotaci z norských fondů, kraj tedy rozhodl výstavbu depozitáře zaplatit. Také hledání vhodného místa byl celkem oříšek. Podle ředitele bylo zřejmé, že uložení sbírek na jičínském zámku je velmi provizorní. Ve hře byl například novopacký klášter, nejlepší podmínky nakonec nabídla robouská fara. Po dlouhém shánění peněz a lokace tak mohla stavba konečně začít.

Novostavba depozitáře nakonec vyšla na více než 28 milionů korun bez DPH. Jednopatrová budova s užitným podkrovím zvenku působí nenápadně. Uvnitř se ale ukrývají rozsáhlé úložné prostory s pevnými, ale také pojízdnými regály, a řízenou regulací vzduchu. Exponáty budou uloženy především v podkroví, ve spodním patře se nachází kanceláře zaměstnanců, zázemí a badatelny. Zároveň je celá budova důkladně zabezpečená proti neoprávněnému vniknutí. "Je to užitková budova. Vzhledem k umístění neměl architekt příliš volnou ruku při navrhování. Ale doufám, že prostory budou dostačující," uvedl Babík.

Podle krajské náměstkyně pro kulturu Martiny Berdychové získává Regionální muzeum a galerie Jičín moderní úložné prostory odpovídající potřebám sbírek. Exponáty totiž vyžadují specifické podmínky, aby neztrácely hodnotu. Klima musí být stálé, stejně tak teplota a světlo. Proto taky budova nemá mnoho oken.

Muzeum má plány také s vedlejší historickou budovou fary. "Realizací nového depozitáře se uvolní prostory fary v Robousích, kde bude moci muzeum nově připravovat akce pro školy i veřejnosti," uvedla Berdychová.

Archeologové už bydlí

Jako první se do nového depozitáře přestěhovaly v banánovkách archeologické sbírky. Obsahují například střepy starých džbánů, úlomky předmětů, pozůstatky zbraní z válek nebo mince, bankovky a podobně. Každý takový nález doplňuje mozaiku historie regionu, proto je třeba jej pečlivě označit a uschovat, aby byl k dispozici vždy, když je třeba jeho příběh vyprávět.

Podle archeoložky a správkyně sbírky Veroniky Knobové má jičínské muzeum téměř 500 banánovek archeologických exponátů. "Tady už máme naskladněných asi 450, dalších 20 jich zbývá v zámku. Možná se to nezdá, ale i střepy a úlomky se pronesou a manipulace s krabicemi je hodně náročná. Proto jsme rádi za posuvný mechanismus regálů. Šetří to síly, ale i prostor," vysvětlovala výhody nového depozitáře Knobová. Práci jim nyní mimo jiné usnadní také výtah.

Pracovníci muzea plánují přesunout sbírky do depozitáře v Robousích do konce roku. Že to nebude snadná práce se mohli návštěvníci muzea přesvědčit celé léto. Z rozsáhlých sbírek totiž v Regionálním muzeu a galerii vznikla expozice Čeho je moc…, ve které kurátoři jednotlivých oblastí představily nejpočetnější sbírky ze svého zaměření. Veřejnost se tedy mohla přesvědčit o tom, kolik místa zabírá například sbírka šicích strojů nebo malovaných truhel, kolik prostoru vyžadují všechny výtisky Rudého Práva, nebo že uskladnit všechny busty významných osobností není jen tak.