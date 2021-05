Mezi exponáty Regionálního muzea a galerie v Jičíně se prochází pouze dva lidé, matka s asi třináctiletým synem. “Jsme v Jičíně na výletě. Nevíte, kde najdeme Rumcajse?,” ptá se žena. Kromě nich prochází budovou jen zaměstnanci. “Zatím chodí tak čtyři lidi denně,” posteskne si historička umění Jana Schlesingerová. Otevřeno je ale jen pár dní, ještě je brzo dělat závěry.

Jana Schlesingerová provádí výstavou obrazů s námětem Jičína a jeho okolí. “Kromě jednoho obrazu je celá výstava sestavena z děl, které máme v depozitáři. Nechtěli jsme oslovovat umělce a podepisovat smlouvy, které bychom potom museli rušit,” říká Schlesingerová. Potvrzuje to také ředitel muzea Michal Babík. “V době půl roku trvající nejistoty se špatně plánují větší výstavní projekty, respektive by hrozilo, že výstavu zafinancujeme, připravíme a pak ji budeme muset nechat zavřenou. Proto je náš výstavní plán na letošní rok střídmější a postavený především na tom, že může reagovat na vnější rizika,” říká ředitel.

Výstava Jičínsko očima výtvarníků čítá desítky obrazů a grafik. Společným jmenovatelem je především tématika jičínských památek a krajiny kolem. Na obrazech lze najít Prachovské skály, Zebín, Trosky nebo Valdštejnskou bránu. O patro výš v muzeu mohou lidé navštívit výstavu věnovanou jičínskému rodákovi Jaroslavu Wagnerovi. “Byl to historik, památkář, sportovec a miloval Jičín. Měl k němu blízký vztah a Jičínští měli rádi jeho. Bohužel se na něj zapomíná,” vysvětluje kurátorka výstavy Hana Fajstauerová.

Procházení depozitářů, rekonstrukce a vědecká činnost

Přípravou výstavy o Wagnerovi se Fajstauerová zabývala většinu doby, kdy bylo muzeum kvůli vládním opatřením zavřené. Kromě toho se pracovníci muzea zabývali také třízením depozitářů a inventarizací. “Výstavy nejsou všechno. V letošním roce budeme mít nový depozitář v Robousích a čeká nás spousta práce se stěhováním sbírek,” popisuje Babík plán muzea do následujících měsíců.

V Královéhradeckém kraji funguje v současnosti okolo 140 muzeí a galerií. Jak ovlivní několikaměsíční výpadek ty, které na rozdíl od větších muzeí v kraji žijí především z prodeje vstupného, se teprve ukáže.Velkou roli bude každopádně hrát především celospolečenská ekonomická situace a letošní turistická sezóna.

Při zemi se drží také Městské muzeum v Nové Pace. V sobotu zde otevřeli výstavu děl novopackého krajináře Vlastimila Mužíčka, od půlky června jej pak vystřídá letní výstava pro rodiny s dětmi Kateřiny Krausové a Jiřího Wintera Neprakty. “Pro děti chystáme také novou edici Novopackých vomalovánek. Je to kombinace dřívějších kreseb Káti Krausové s jednou novou, speciálně nakreslenou s motivy z Nové Paky. Chtěli bychom takových víc, ale musíme opatrně s financemi, přeci jen už čtyři měsíce nevyděláváme,“ vysvětlila ředitelka muzea Iveta Mečířová.

Uzávěra se dotkla i velkých muzeí v kraji. Své o tom ví také ředitel Muzea Východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich. “Je nutné pochopit, že výstavní činnost je pouze zlomek práce, která se v muzeu odehrává. Nadále jsme se zabývali tím, co jsme dělali i loni na jaře. Přibyla pouze agenda související s novými projekty,” říká Grulich.

Muzeum čeká několik nových staveb a rekonstrukcí, nezastavilo se ani archeologické oddělení nebo práce vědců a sbírkotvorců. V plném proudu jsou i přípravy a stavba nových expozic. Kromě toho se muzeum pustilo také do digitalizace.

“Přepnuli jsme do virtuálního prostoru. Za celý rok 2020 vzniklo na padesát digitálních návštěvnických produktů (panoramatické interaktivní skeny fyzických výstav, mapové interaktivní aplikace s možností využití v terénu s mobilem v ruce, virtuální exkurze, virtuální multimediální výstavy, hrané filmy a podobně. Stali jsme se tak trochu herci,” vysvětluje ředitel.

Muselo se propouštět

I přesto ale Petr Grulich přiznává, že letos už muselo muzeum přikročit ke škrtům v rozpočtu. “Loni jsme nemuseli, ale letos už bohužel ano. A to bohužel i včetně propouštění části personálu,” říká ředitel a doplňuje, že výhodou Muzea Východních Čech je to, že pro něj pracuje hodně zaměstnanců externích firem, kterým mohli po dobu uzávěry pozastavit plnění. Jinak by jejich ztráta byla mnohem větší.

Hlavním důvodem zhoršení finanční situace muzea je propad veřejných financí. V důsledku toho došlo ke snížení krajské dotace a tím pádem i příjmu muzea. Podle ředitele Grulicha se tomu muzeum snaží čelit právě škrty v rozpočtu, ale také navýšením příjmů. Tomu by mohly napomoci budoucí výstavy. Už nyní mohou zájemci zhlédnout tři výstavy v budově na Eliščině nábřeží, kde dále od konce května přibude také hlavní výstava sezóny o výtvarném umění na dvoře Rudolfa II., nebo stálou expozici prusko-rakouské války na Chlumu

V Jičíně podle ředitele Babíka na škrtání zatím nedošlo. “V roce 2020 jsme zaznamenali nárůst výdělků. Dáváme to do souvislosti s úspěšnou výstavou Divadla bratří Formanů, ale také s celospolečenskou situací. Lidé dali v mnoha případech přednost dovolené v tuzemsku,” vysvětluje si úspěch loňské turistické sezóny Babík.