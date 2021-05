Přichystané na první letošní návštěvníky je rychnovské muzeum. Po neděli je konečně přivítá, a to hned v pondělí, kdy bývá obvykle zavřeno.

"Říkali jsme si, když jsme museli mít zavřeno tak dlouho, že teď otevřeme první den, kdy můžeme, tedy v pondělí. Návštěvníci se můžou těšit jak na stálé expozice, tak na několik výstav krátkodobých, které jsme pro ně připravili. Například ve Vamberku je to výstava Jiřího Šulce, na rychnovském zámku máme novou expozici, která spojuje tři výstavy o zločinu, kriminalistice a puškařství. Výstava věnovaná kriminalistice je interaktivní, zájemcům nabízí příležitost, aby sami vyřešili zločin. Zapůjčilo nám ji Mendelovo muzeum v Brně. Druhá výstava Východočeští puškaři je zapůjčená z pardubického muzea. Zajímavé je, že na ní jsou k vidění pušky, které pocházejí původně z našeho muzea," zdůrazňuje ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka.

Jak však vysvětluje, podobně jako sbírky militarií z jiných muzeí byly v průběhu historických změn i ty rychnovské nakonec převezeny do Pardubic. Do Rychnova se tak vrátí alespoň na pár měsíců. K velkým lákadlům mezi vystavenými puškami bude patřit ta, která se zrodila v dílně puškaře Pátka.

"Je zajímavá jednak tím, že je místní provenience, ale také tím, že ji vlastnil Pavel Balák, jeden z našich nejlepších střelců z historických zbraní, a přímo s touto puškou vyhrál i mistrovský titul," upozorňuje ředitel muzea.

Třetí výstava věnovaná četnictvu na Rychnovsku představí četnické uniformy, jak taková četnická stanice vypadala a návštěvníky seznámí mimo jiné i s některými kauzami, které četníci na Rychnovsku řešili. Všechny tři výstavy budou přístupné do konce října.

"Návštěvníci musí mít odpovídající ochranu dýchacích cest, u vstupů bude k dispozici dezinfekce, kterou by měl každý použít. Navíc se musíme řídit i opatřeními týkajícími se počtu návštěvníků na plochu. Nicméně naše expozice jsou vesměs tak rozsáhlé, že se nebojíme, že by nám před muzeem vznikaly fronty. Počet lidí, které můžeme dovnitř pustit, je stále vyšší, než kolik se jich tam obvykle v jeden okamžik pohybuje," dodává Tomáš Zelenka.

Sezona na zámcích začne až později.

"Otevírají zříceniny, kde nejsou organizované prohlídky, ale zámky, kde jsou organizované prohlídky s průvodcem, otevírat nebudou. Situace je velmi nepřehledná. Věříme, že budeme moci otevřít na přelomu května a června, ale přesné datum neznáme," podotýká kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Nadále zůstává pro veřejnost zavřený také zámek Hrádek u Nechanic.

"Rádi bychom návštěvníky v rámci prohlídek Křížem krážem vzali na úplně nové místo, a to do věže Kardinálka, kde se nachází byt, který nyní připravujeme," přibližuje jednu z novinek kastelán zámku Hrádku u Nechanic Martin Rejman.

Kdy se za ní budou moci milovníci památek vydat, není jisté. "Čekáme, až to dovolí situace. Podle toho bychom pak přichystali na tři dny tři takové prohlídky Křížem krážem. Jsou pro fajnšmekry, zavedou je nevídaných míst a trvají klidně i přes dvě hodiny," doplňuje Martin Rejman.

Kdo dává přednost romantice již notně sešlých hradů a zřícenin, pak by se měl předem informovat, zda jsou přístupné. Běžně si lze prohlédnout například pozůstatky areálu skuhrovského hradu s rozhlednou na Rychnovsku. Ale v případě hradu Potštejn nebo Frymburku se po neděli otevření neplánuje. Na Frymburku není důvodem neotevření ani tak epidemiologická situace, jako spíš nebezpečí padajícího kamení. Na telefonickou objednávku by se sem však zájemci mohli vypravit už asi v polovině května.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové



Největší krajské muzeum počítá v květnu zatím s víkendovým provozem ve výstavní budově na Eliščině nábřeží v Hradci Králové i v Muzeu války 1866 u Chlumu. V historické budově budou od 8. května k vidění tři aktuální výstavy. Na Chlumu bude po opravě zpřístupněna rozhledna v areálu bojiště.



Muzeum Náchodska



Muzeum Náchodska otevře pobočky v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují 7. května 2021 a návštěvníkům nabídne tradiční každoroční akci Týden v muzeu zdarma. Možnost bezplatně navštívit muzeum mají zájemci od 7. do 14. května v Náchodě, kde je v Broučkově domě kromě stálé expozice připravena výstava „Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů“.



V Hronově a Polici nad Metují bude akce zkrácená na Víkend v muzeu zdarma, a to od 7. do 9. května a mimo klasické expozice bude v polickém benediktinském klášteře přichystaná také autorská výstava fotografií Zdeňka Odla, jež je zaměřena na barokní kostely Broumovské skupiny.



Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry



Regionální muzeum a galerie v Jičíně připravilo dvě nové výstavy. Výstava Jičínsko očima výtvarníků představí výběr obrazů a grafik, kreseb jejichž společným jmenovatelem je Jičín a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit zejména na díla z první poloviny 20. století, ale budou představena i díla starší a mladší. Druhá otevíraná výstava představí jičínského rodáka, významného památkáře Jaroslava Wágnera, od jehož narození v červnu uplyne sto let.



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou



V pondělí 3. května se pro návštěvníky otevřou také všechny expozice Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a všech jeho poboček s výjimkou Orlické galerie. Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům a přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní podobě.



V bývalých rychnovských kasárnách bude zpřístupněna expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla Plachetky, kde jsou nově nainstalovány interaktivní prvky nejen pro děti. V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava „Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce“.



Galerie výtvarného umění v Náchodě



Galerie výtvarného umění v Náchodě otevře 4. května dvě výstavy. První jsou „Obrazy mého světa – tušení a doteky řádu“ od Antonína Kanta a druhou triptych „Vzkříšení“ Jana Paula. Smyslem díla je vyjádření vztahu a úcty nejen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému křesťanství, které významně ovlivnilo světové myšlení a kulturu. Obě výstavy je možné vidět do 27. června.



Galerie moderního umění v Hradci Králové



Navštívit Galerii moderního umění v Hradci Králové bude možné od úterý 4. května od 10:00. Otevřená bude nadále pro individuální prohlídky podle běžné otevírací doby. Ve vstupní hale galerie mají návštěvníci příležitost spatřit prodlouženou intervenci Za Kulisou, v prvním patře mohou navštívit dlouhodobou výstavu „Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji“ a ve druhém a třetím patře se otevřou dvě nové stálé expozice „Minulé století – dvacet osobností“ a „Posledních padesát let“.