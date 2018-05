Moto svátek. Přivítání jezdců a zahájení výstavy motorismu na hořické

Hořice – Burácení motorů, vřelé shledání a exkurze do historie hořických motocyklových závodů. To vše se odehrálo během pátečního odpoledne v areálu hořického zámku, kde byli přivítáni jezdci víkendového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Příjemná předzávodní atmosféra byla všudypřítomná a fanoušci si užili oblíbenou autogramiádu. Zároveň zde byla zahájena výstava motorismu nazvaná Pocta hořickým závodům a lidem kolem nich.

Týmu nadšenců se za několik měsíců podařilo sestavit poutavou expozici, která dýchá autentičností dokumentující historii i současnost jedné ze stěžejních místních tradic. Samotné výstavě předcházela důkladná příprava webových stránek Muzea Czech Road Racing, kde příznivci jedné stopy najdou vše, co souvisí s hořickými proslulými motocyklovými závody. Všechny tyto aktivity směřují k realizaci velkorysého záměru vybudování muzea slavných motocyklů a přírodních okruhů v útrobách historické budovy zámku, který by, za podmínky získání dotačních prostředků, měl projít kompletní rekonstrukcí.



Nicméně už nyní je rozsah současné výstavy ohromující. Zhlédnete motocykly slavných závodníků, se zájmem se začtete do pečlivě sestavených informačních panelů a atmosféru poctivé motorkářské dílny nasajete všemi smysly. „Vybavení je od Martina Poura. Ale sháněli stará prkna, aby to obložení bylo autentické. Technickým službám města se rozpadla kůlna, a tak se to z těch starých prken poskládalo,“ popisuje mravenčí práci na expozici starší žena, která se sama na realizaci po mnoho hodin podílela.



Výstavu můžete navštívit do 30. srpna. Otevírací doba do začátku prázdnin je vždy od pátku do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou.