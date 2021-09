Počasí slavnosti přálo a podzimní slunce jen podtrhlo barvy, do kterých se v tuto roční dobu Český ráj halí. O posledním zářijovém prodlouženém víkendu tak mohli návštěvníci slavnosti zapomenout na strasti všedního života a částečně i na stres z blížících se voleb.

Vojtěch Drahoňovský, známý hudebník a umělec, se na zděděném pozemku před pár lety rozhodl navázat na tradici biologicky udržitelného zemědělství. Spolu s manželkou Markétou i letos pozvali na návštěvu své přátele i další podobně naladěné lidi, aby sváteční podzimní den strávili obklopení barevnou přírodou Českého ráje. "Minule jsem tu nebyl, ale letos to vyšlo. Jsme moc rád, je krásně a jak jinak dnešní den oslavit, než s dobrým jídlem, pivkem a kamarády," nechal se slyšet jeden z návštěvníků akce.

Podzimní vůně jablek se mísí s vůní čerstvě usmažených bramboráků. Zahrada u Statku Cidlina ve stejnojmenné vesničce nedaleko Železnice se na svátek svatého Václava zaplnila nadšenci do podzimních radovánek, moštu, lokálních řemesel a kvalitního domácího jídla. Právě pro ně totiž majitel místní moštárny Vojtěch Drahoňovský už podruhé uspořádal oslavu podzimu, úrody a české státnosti. Součástí odpoledne byla živá hudba, řemeslný jarmark a především otevření moštárny.

