Sníst můžete nejen jeho plody, ale také listy a liány. Řeč je o čajotu. Podle pěstitelky Moniky Šťastné z Popic je mexická okurka, jak se rostlině lidově říká, vděčná a nenáročná. Netradiční druh tykve nevyžaduje příliš pozornosti ani péče.

Co je to čajot, jak chutná i jak ho připravit, zjistíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Na čajot narazila Monika Šťastná z Popic u jihomoravské vodní nádrže Nové Mlýny úplnou náhodou. Je totiž nejen vášnivou pěstitelkou, ale také kuchařkou.

„Pořád hledám něco nového, co bych mohla použít v kuchyni. Jednou jsem se přihlásila do facebookové skupiny Recepty všeho druhu, kde jedna paní přidala dva recepty s čajotem. Dělala je tehdy na másle. Když jsem to viděla, tak jsem je okamžitě potřebovala mít taky,“ směje se pěstitelka.

Semena čajotu neseženete

Ve vinařském kraji jsou podle Moniky Šťastné k pěstování středoamerické tykve příhodné podmínky. Nejdříve rozhodila sítě na internetu. Čirou náhodou měl její kamarád z Brna známého, který čajoty pěstoval.

„Slovo dalo slovo a před třemi lety ke mně připutovaly první sazenice, které už byly nachystané na pěstování. Dostala jsem k nim také návod, jak o ně pečovat. Od té doby už frčím sama,“ vzpomíná Monika Šťastná.

Semena se podle ní nedají vůbec koupit. A je k tomu důvod. Zkrátka se z nich rostlina nepěstuje. „Plod, který vyroste, se musí zazimovat. Bylo mi řečeno, že je mám zamotat do novin a dát do sklepa nebo jiné tmavé a chladné místnosti. Čajoty přes zimu nahodí šlahounky přímo z plodu. Ten se potom dává celý do země,“ vysvětluje pěstitelka.



Pěstování čajotu není těžké

Čajot, zvaný též sladkojam jedlý, je podle Moniky Šťastné nenáročnou plodinou. „Máme celkem pěknou půdu, tak jsem je nikdy nepřihnojovala. Letos už ale přidám kompost, protože je budu sázet třetí rok na stejné místo. Máme slepičky, takže použiji i slepičince,“ plánuje Monika Šťastná.

Rostlina má prý ráda vlhko. A i když potřebuje pravidelnou zálivku, nesmí se to zase přehánět. „Neměla by zkrátka plavat. Má hrozně ráda sluníčko, a protože je to liána, tak potřebuje rovněž pevnou oporu. Dostala jsem konstrukci, po níž se obvykle pnou třeba růže. Ta je pro pěstování čajotu perfektní,“ dává tip pro zahradníky.

Ze tří sazenic jí minulý rok vyšlo 15 plodů a před mrazy dozrálo ještě dalších 6. Jeden plod je velký zhruba jako dlaň a váží asi 300 gramů. Chuť čajotu je obtížné popsat, každý v něm cítí něco jiného. Monika Šťastná ji přirovnává k mladé kedlubně lehce šmrnclé nepálivou ředkvičkou. Jiní pěstitelé říkají, že v čajotu cítí příchuť okurky.

Ven až po zmrzlých mužích

Ven se čajot sází nejlépe po zmrzlých mužích, což znamená v polovině května. Tehdy už nehrozí žádné mrazíky. Tropická rostlina je totiž nesnese. „Sklizeň začíná už v září. Hrozně dlouho trvá, než čajot vyhodí liány, které mohou být dlouhé 3 nebo i 4 metry,“ říká své zkušenosti Monika Šťastná.

Plody čajotu můžete konzumovat syrové a upravit na řadu způsobů.

„Teď jsem z něj dělala krémovou polévku. Lze je grilovat či dávat pod maso. Ta rostlina je skvělá, protože se dá sníst vlastně úplně celá. Z listů uděláte třeba krásný špenát, liány je pak dobré nakrájet na centimetr až dva dlouhé kousky. Vypadá to jako fazolky. Určitě se z plodů dá udělat i zelí, jako se dělá z kedlubny. To jsem ale zatím nezkoušela,“ přemýšlí Monika Šťastná, která je i vášnivou kuchařkou.

Monika je zkušenou pěstitelkou. Na své zahradě pěstuje fíky, kaki a pro jižní Moravu typické meruňky či broskve.

„Máme velikánskou zahradu. A než aby na ní byla džungle, tak ji raději zužitkuju. Snažím se to dělat navíc tak, aby bylo pěstování co nejvíce bezúdržbové. Loni jsem si trošku mákla, měla jsem 50 rostlin rajčat. Chodila jsem a sbírala je po kýblech,“ směje se a dodává: „Známe už jsem čajotem taky nakazila. Každý, kdo k nám přijel, tak ode mě plod dostal.“