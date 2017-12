Modernizace školního statku za sto milionů korun byla zahájena

Hořice – Cvičná stáj pro skot, která je součástí školního statku v Hořicích, je v současnosti v nevyhovujícím stavu. To se však do konce příštího roku změní díky téměř stomilionové investici do rozsáhlé modernizace, která minulý týden začala.

Exkurze na školním statku v Hořicích.Foto: Archiv ZŠ

Výuka se tak výrazně přiblíží podmínkám v moderních zemědělských provozech. Na projekt modernizace cvičné stáje získal kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která pokryje celých 90 procent nákladů. V souladu s dotačními podmínkami musí být rekonstrukce ukončena do konce příštího roku. V modernizovaném areálu budou žáci získávat znalosti a dovednosti, které uplatní jako vlastníci a zaměstnanci zemědělských podniků. „Náklady na stavební část projektu dosahují zhruba 55 milionů korun bez DPH. Zbylá část investice půjde na pořízení zemědělských strojů a dalšího vybavení. Pořízen bude například traktor, krmný vůz, smykový nakladač nebo manipulátor,“ doplnil radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.Celkové předpokládané náklady projektu jsou zhruba 99 milionů korun, finální náklady se ale sníží o úspory z veřejných zakázek.

Autor: Redakce