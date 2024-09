Jsou to profíci na svých místech. Přesně to tvrdí o svých podřízených vedoucí hořického dálničního oddělení npor. Bc. MIROSLAV HORYNA. Policistou je 11 let, a přestože velí celému zdejšímu týmu dálničních policistů, neváhá a do terénu vyráží s nimi bok po boku. Je to policejní „srdcař“ a na svou práci nedá dopustit.

V rozhovoru s ním jsme se zajímali například o to, proč dálniční policie sídlí v Hořicích, i když tu dálnice nestojí, dotkli jsme se také techniky a vybavení, s nimiž denně „dálničáři“ pracují. A v neposlední řadě nás zajímalo i to, kdo má šanci se stát policistou a jaká je na dálničním oddělení, pod takovým velitelem, atmosféra.

Odkdy dálniční oddělení v Hořicích vlastně funguje?

Od října roku 2021, tedy takřka tři roky.

Proč bylo zřízeno, když dálnice ještě nestojí?

Naše dálniční oddělení tu bude pouze dočasně. S ohledem na reálný vývoj stavby D35 bychom se měli později přesunout do Chomutic, kde by naše budoucí oddělení mělo být již součástí nově vybudované dálnice. Přestože dálnice ještě není dokončena, má naše umístění v teritoriu Hořicka už v předstihu svůj význam. Naší přítomností a zejména výkonem služby jsme významně posílili akceschopnost dopravní policie nejenom na dopravně zatíženějších páteřních komunikacích I/35 a I/16 či například na komunikaci vedoucí na Lázně Bělohrad, ale samozřejmě v celém regionu. Naši „dálničáři“ poměrně významně pomáhají i kolegům z jiných dálničních oddělení, konkrétně těm z Prav. Získávají tam cenné poznatky, které pak snáze zakomponují do výkonu služby tady na Hořicku. V době otevření chomutického dálničního oddělení už budou naši policisté o to více zkušení a budou moci rychleji a efektivněji své zkušenosti přenášet do praxe.

Jakou máte působnost, teritorium?

Rádius činností policistek a policistů našeho dálničního oddělení je velmi široký, svým způsobem specifický a není jej možné objektivně dávat do kontextu s jinými výkonnými útvary. Naši dálniční policisté mohou být povoláni k výkonu služby podle potřeb v celém Královéhradeckém kraji. Nedílnou součástí naší každodenní služby je i zajišťování veřejného pořádku a dohlížení na něj.

Na co se zaměřujete primárně?

Na bezpečnost a plynulost dopravy na nedalekých stávajících frekventovaných páteřních komunikacích. Konkrétně se jedná o silnici I/35 vedoucí v těsné blízkosti Hořic, ale dále také i o komunikaci I/16, kterou využívají například turisté pro své cesty do Krkonoš, ale i lidé mířící také za prací do Mladé Boleslavi. Jedná se o důležité silnice s mezinárodním významem přinášející vyšší dopravní zátěž obcím, kterými prochází. Okres Jičín má nejrozsáhlejší silniční síť v našem kraji, součet délek silnic činí téměř 900 km.

Pokračujte..

Kromě již řečeného se věnujeme, a to i preventivně, také bezpečnosti v dopravě na takzvaném „Hořickém okruhu“. Zaměřujeme se nejen na motorkáře, ale komplexně na dopravu jako takovou a její bezpečnostní dopady. Je to jedna z mnoha našich činností, které se v rámci možností věnujeme v průběhu celého roku. Nezřídka nás vysílají operační důstojníci k neodkladným a závažným událostem, jako jsou záchrany životů či zásahy proti agresivním pachatelům přestupkového či trestněprávního jednání, které se opět nevztahuje pouze k Hořicku. Naše policistky a policisté jsou pravidelně zapojováni do velkých opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu i veřejného pořádku na velkých sportovních či kulturních akcích, které leckdy mohou přesahovat i hranice našeho kraje.

Jaké máte služební vozy a vybavení?

Naše autoflotila zahrnuje jak vozidla v takzvaně „policejních barvách“, tak i ta civilní, která jsou určená pro skrytý dohled a cílí na neukázněné řidiče. Zasahujeme s vozy značek BMW řady 5, Škoda Octavia a Kodiaq. Všechna naše vozidla jsou vybavena měřicí a veškerou další potřebnou technikou tak, abychom si dokázali v terénu při výkonu služby poradit s přestupci či pachateli trestných činů. Naše policisty však můžete potkat i na motorce značky BMW R1250 RT.

Kolik policistů aktuálně máte a jaký má být plný počet při otevření dálnice?

Na naše dálniční oddělení přišli kolegové jak z dopravních, tak i pořádkových služeb. Zamířilo k nám i pět nováčků, kteří prošli či prochází základní odbornou přípravou. Momentálně naše oddělení čítá 11 policistů, devět mužů a dvě ženy. K datu otevření dálnice by početní stav policistek a policistů měl navýšit až na 33.

Když bych se chtěl stát přímo dálničním policistou, co to obnáší?

Dá se říci, jaký typ člověka je pro toto zaměstnání nejvhodnější? Tato práce je velmi rozmanitá, žádný den není stejný jako ten předchozí. Každá situace je výjimečná a pro mnohé mé kolegy je právě tento ohled obrovským benefitem. Uvítám každého, kdo splní předpoklady stát se policistou, naučí se precizně patřičné zákony.

Policistou se může stát každý státní občan České republiky, který je starší 18 let. Předpoklady přijetí do služebního poměru jsou dány zákonem. Musí se jednat o člověka bezúhonného.. Dalším předpokladem je vzdělání, zájemci o práci na našem útvaru musejí mít alespoň maturitu. Dalším aspektem je osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost. Na webových stránkách https://nabor.policie.cz/clanek/pozadujeme.aspx jsou podmínky přesněji definovány.

A jaký je pracovní kolektiv, jak vnímáte své kolegyně a kolegy? Přece jenom, jste jejich vedoucí a máte na atmosféru na pracovišti nezpochybnitelný vliv…

Na svoje kolegyně a kolegy jsem hrdý, odvádějí neskutečně velký kus práce. Jsou to profíci na svých místech a mohu se na ně kdykoliv spolehnout. Při práci si počínají naprosto precizně a svým jednáním tak příkladně reprezentují „uniformu“. Když je potřeba, vyrazím kdykoliv s nimi do terénu a jsem v tu chvíli jedním z nich. A všichni tvoříme partu, kterou kromě práce spojuje i soukromý život či sportovní aktivity.

Tohle všechno by nebylo, pokud bych necítil potřebnou podporu svého vedení z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Je to dost možná ten základní stavební kámen, díky za to.