Ke každému z více než tisícovky kamionů umí Jan Lédl dlouho vyprávět. Kamiony má seřazené podle firem a sérií, některé jsou dokonce sestavené na plastických modelech zobrazujících výjevy z běžného života. "Mám tu sestavenou pilu s kamiony, které odváží klády. Na modelu jsou i piliny, figurky dřevařů a tady v rohu je liška, která si v tlamě nese slepici," ukazuje Honza. O kus dál je podobná plastika vytvořená také ze skutečné stavby větrné elektrárny, součástí níž je také propracovaný model jeřábu, pomocí kterého dělníci montovali obří plát "kytky" na sloup.

Za osm ročníků se modelářská výstava ve Slatinách rozrostla. Kromě Léblových zde vystavují i další modeláři, k vidění je kromě vlaků a aut také výstavka retro hraček. Nadšenci si tak mohli zavzpomínat například u Merkuru a dalších stavebnic nebo u stolního fotbálku. "To je takový další můj úlet. Volají mi lidé, že mají na půdě staré hračky, jestli je nechci. Ale já je akorát přesunu k sobě na půdu a jednou za čas je vystavím," dodává při zmínce o hračkách Lébl. Výstavě už ale nestačí čtyři zdi kulturního domu. Na slatinské návsti tak návštěvníky lákají veteráni traktorů a hasičských aut, nebo zážitkové jízdy historickým autobusem Karosa.

K dalším "úletům" Jana Lébla momentálně patří malé bagry na dálkové ovládání. Jsou natolik výkonné, že jsou schopné vykopat díru v hlíně. "Je to ideální třeba na zahradu," vtipkuje sběratel.

Smutné oči nadšených kluků a jejich tatínků vyvolává i to, že ani modely autíček a vlaků nejsou určené na hraní. Pro sběratele jsou to totiž často vzácné kousky, které přes rok čekají pečlivě zabalené v krabičkách, než přijde jejich chvíle na některé z výstav. To ale návštěvníkům nebrání si užít například živou podívanou na projíždějící vlakové soupravy. Stolní modely železnice jsou také vypracované do posledních detailů. Kromě stromů, kolejišť, vlakových zastávek a cestujících jsou na modelech k vidění i města, vesnice nebo kempy, opět s výjevy z každodenních životů. Někde se griluje, jinde vesele hraje miniaturní kapela, v dalším koutě výletníci u táboráku opékají buřty. "Všechno to vytvářím podle fantazie, moc se realitou neinspiruji. Chci hrad, tak si postavím hrad. Ale třeba nádraží je z Chotěboře, protože právě odtamtud pocházím," ukazuje Lébl.

I letošní ročník modelářské výstavy ve Slatinách se podle pořadatelů podařil, Jen za sobotní odpoledne přišlo odhadem pět set lidí. Nadšenci ale mohou modely vidět i jindy, v půlce května se například modelářský klub zúčastnil Rockového hangáru, festivalu na letišti ve Vokšicích u Jičína.