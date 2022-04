Švadlena Jaroslava Havelková se ke svatebním oděvům dostala náhodou při výletu do Paříže. "Ještě před odjezdem jsme chtěli stihnout vidět Eiffelovku. A jak jsme procházeli pařížskými ulicemi, narazili jsme na luxusní svatební salón. Nedalo mi to a šla jsem se podívat. Měli tam i katalog a když jsem jím listovala, napadlo mě, jaké by to bylo zkusit si takové šaty ušít," vypráví.

Tehdy ještě pracovala ve firmě v Jičíně, tři měsíce na to ale dostali výpověď z nájmu a Jaroslava musela vymyslet, co dál. "Začala jsem zkoušet šít šaty z francouzského katalogu. A o půl roku později už jsem si šila vlastní svatební šaty," říká. Právě na svoje šaty vzpomíná nejvíc. Začátkem devadesátých let byly v módě veliké "šlehačkové šaty s volány, tak si přesně takové ve volných chvílích vyrobila. "Daly mi hodně práce, ale stihla jsem to asi za dva měsíce. Podle pověry by si nevěsta neměla šít vlastní šaty. Prý kolik stehů, tolik slz v manželství. Ale jestli to platí, neprozradím," dodává.

Móda se od té doby prý hodně změnila. Nějaký čas byly trendy šaty s hladkou sukní a zdobeným korzetem, v současnosti prý nevěsty nejvíc vyhledávají krajky, široké tylové sukně a romantické střihy. "Ty se i mně osobně asi líbí nejvíc," dodává. Nejčastěji také nevěstám půjčuje čistě bílé šaty. "Jeden čas byly hodně moderní krémové odstíny, nyní chtějí ženy skutečně bělostné šaty. Ale už jsem půjčovala na svatbu i barevné, třeba tmavě modré. Po těch nejčastěji sahají právě starší nevěsty, které třeba mají děti a už se nechtějí vdávat v bílé," vysvětluje.

Pořizovací cena kvalitních svatebních šatů je hodně vysoká, může se vyšplhat i přes dvacet tisíc korun. Proto se podle Jaroslavy vyplatí si na svatbu šaty za pár tisíc půjčit. "Samozřejmě je možné si koupit přes internet krásné levné šaty, ty jsou ale často hodně nekvalitní. Třeba pouštějí barvu, nebo nejsou dobře ušité. Jednou mi sem slečna přinesla nádherné třpytivé šaty na ples, celé pošité flitry. Ale když si je oblékla, byla jako 'oslíčku otřes se', flitry z ní opadávaly. Musela jsem to opravit a všechny je znovu pořádně přišít," vypráví.

Přestože už několik let sama nešije, nadále sleduje módu a jezdí na veletrhy, kde se představují nejnovější trendy. Dodnes si také pamatuje šaty, které ušila. "Na tohle mám pamatováka. Chodí se pro šaty dcery žen, které si u mně před třiceti lety pořizovaly šaty. Stačí říct, jak se jmenovaly za svobodna a já přesně vím, jaké šaty jsem jim šila. Ale kdybych vás potkala za několik dní v Jičíně na ulici, nepoznám vás," směje se.

V posledních dvou letech prý svatební byznys stagnoval. "Bylo třeba pět měsíců zavřeno, pak se na dva otevřelo, ale stejně nikdo nechodil. Svatby se totiž plánují hodně dopředu a i šaty si některé nevěsty zamlouvají i půl roku předem. Teď si ale nemohly být ničím jisté," vysvětluje.

Se zrušením covidových opatření se nyní naplno rozjíždí nejen svatební, ale i plesová sezóna. Letošní maturanti mají plesy naplánované na červen, takže se podle Havelkové nyní situace vrací do doby před dvěma lety. "Já mám výhodu v tom, že neplatím nájem. Ale některé větší salóny musely skončit, protože se jim nevracely investice do drahých šatů, navíc platily nájem a drahé energie," dodává.