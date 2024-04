V tvrdých horských podmínkách pěstuje Ivan Haška jihoamerickou rostlinu, jejíž plody řada odborníků na výživu považuje za superpotravinu. Mochyně peruánská je nenáročná, a pokud budete pěstovat správnou odrůdu, odvděčí se plody velkými jako pingpongové míčky.

Bobule mochyně peruánské obsahují antioxidanty a podporují látkovou výměnu. Užívají se zejména k detoxikaci organismu, vylučování škodlivých solí a kyselin z organismu či ke zlepšení látkové výměny. | Foto: Se svolením Ivana Hašky

Bobule mochyně peruánské podle Ivana Hašky, pěstitele z Moravskoslezských Beskyd, obsahují antioxidanty a podporují látkovou výměnu. Užívají se zejména k detoxikaci organismu, vylučování škodlivých solí a kyselin z organismu či ke zlepšení látkové výměny. Výživoví odborníci také uvádějí, že je bohatým zdrojem vitaminu C. Exotickou mochyni si přitom není problém vypěstovat i na české zahradě.

Plody velké jako cherry rajčátka

„Je s podivem, že mochyni u nás mnoho lidí nezná. Doporučuji německou odrůdu Little Buddha. Já ji přeřízkovávám a pěstuji už několik let. Plody jsou s troškou nadsázky velké jako pingpongový míček. Bez přehánění ale říkám, že dorůstají do velikosti cherry rajčátek,“ říká o netradiční rostlině zahradník.

Plody mochyně peruánské.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

Lilkovitá rostlina původem z Jižní Ameriky je podle Ivana Hašky nenáročná. „Potřebuje vlastně stejnou péči jako rajče,“ zamýšlí se.

„Já mochyně pěstuji v nádobách. Ven je dávám po zmrzlých. Mochyně má ráda sluníčko a teplo. Doporučuji rostlinu přivázat k opoře, dorůstá totiž i do výšky dvou metrů a lehce by ji mohl polámat vítr,“ vysvětluje pěstitel.



Řízkováním k lepší úrodě

Pokud zrovna nemáte na zahradě černozem, je vhodné použít kvalitní substrát. „Poohlédněte se po prémiových substrátech. Mezi jednotlivými řadami jednoho výrobce jsou významné rozdíly v kvalitě,“ upozorňuje Ivan Haška.

Rostlinu doporučuje řízkovat. „Ze semene nedorůstá takových impozantních rozměrů a nedává ani tolik plodů,“ všímá si zahradník.

Mochyně je víceletou rostlinou, v našich podmínkách ale nepřežije mrazy.

„Stejné je to s rajčetem či paprikou; i ony jsou, ač se to u nás netraduje, víceletkami. Feferonky jsem zkoušel úspěšně pěstovat i tři roky. Nejlepší je v březnu odebrat řízky a vysadit novou rostlinu,“ prozrazuje svůj fígl Ivan Haška.

V nádobách jde mochyni snadno zazimovat

„Mochyni předpěstovávám ve vyhřívané množírně, kterou můžete zakoupit na internetu. Krásně v ní koření. Z těch malých a křehkých rostlinek budou obrovské keře, což je k nevíře,“ uvádí Ivan Haška.

Sám mochyně pěstuje v nádobách, což má podle něj velkou výhodu oproti klasickému pěstění. „Na podzim je vezmu a dám do garáže. Tam mi plody pěkně dozrávají po celou zimu. Samozřejmě to nebude platit v garáži, kde mrzne,“ připomíná pěstitel.

Použít podle něj můžete také zimní zahradu. „Je fascinující, jak mochyně stále plodí. Člověku se zdá, že donekonečna. Když ji v říjnu skryjete před mrazem, budete sklízet výborné plody i na Vánoce, a dokonce i v lednu,“ usmívá se spokojeně Ivan Haška.

Sladkokyselá chuť vynikne i po usušení

Ivan Haška loni pěstoval čtyři rostliny a říká, že plodů měli až nad hlavu. „Sbírali jsme je po kýblech,“ nepřehání pěstitel.

Co prý doma nesnědli čerstvé, to usušili. „Je to výborné, plody mají sladkokyselou chuť. Když přijdou známí, dávám na stůl misku se sušenou mochyní. Musím říct, že se po ní vždy jen zapráší,“ směje se Ivan Haška a dodává: „Když jsme měli minule obrovskou sklizeň, vařili jsme z mochyně taky výbornou marmeládu.“