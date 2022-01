Do podzimu šlo všechno hladce. Před odběrovým kontejnerem firmy Renturi dokonce mnohdy stály fronty lidí. Hlavně v čase konání velkých akcí, na kterých bylo nutné předložit negativní výsledek testu na covid. Zdravotníci tak měli co dělat například v čase konání jičínského Food Festivalu nebo festivalu Jičín - město pohádky. Oproti odběrovým místům v nemocnici totiž mohli přijít bez předchozí rezervace. Antigenní testy, které zdravotníci na náměstí používali, hradila zdravotní pojišťovna.

V půlce listopadu ale vláda změnila pravidla hry a přestala uznávat negativní výsledky testů pro vstup na kulturní akce a do hospod. V tu chvíli byla budoucnost testování na Valdštejnově náměstí velmi nejistá. Rolety oken mobilního kontejneru se zatáhly a ani v avizovaných ordinačních hodinách se neotevřely. "Stát přestal proplácet antigenní testy, takže to pochopitelně přestalo být výhodné. Renturi má nicméně povoleno zůstat na náměstí do konce roku, takže uvidíme, jestli a kdy si pro kontejner přijedou," potvrdil konec testování na začátku prosince jičínský místostarosta Petr Hamáček.

V Nové Pace se bude o víkendu očkovat bez registrace

Pozorní kolemjdoucí ještě v prosinci sem tam za okny kontejneru spatřili zdravotníky v bezpečnostních skafandrech, testovat se ale v podstatě přestalo. "Je to škoda, zrovna bych potřebovala nechat se pro jistotu otestovat, protože jsem se před pár dny setkala s nakaženým člověkem. V nemocnici se na termín často čeká několik dní a samotesty nejsou moc spolehlivé. Tak jsem šla sem a tady je zavřeno," posteskla si Hana Z. Podle cedule mělo být otevřeno od pondělí do pátku, informace o ukončení činnosti úplně chybí. Ale je zavřeno.

Láká na PCR, centrum je ale zavřené

Osamělý zabedněný kontejner ale uprostřed Valdštejnova náměstí zůstal i po Novém roce. Přibyl jen obří banner lákající na PCR testy bez rezervace termínu. Těch se ale zájemci o testování nedočkali. Centrum totiž zůstalo zavřené.

Měl zmizet, ale nezmizel. Kontejner láká na PCR testování, nikdo v něm ale není.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

"Kontejner by měl být co nejdříve odstraněn. V tuto chvíli je k tomu firma Renturi intenzivně vyzývána," potvrdil Hamáček to, že město firmě smlouvu neprodloužilo a obnovení testování na náměstí se momentálně nechystá. Kontejner ale v historickém centru města bezprizorně stojí dál. Reakci firmy Renturi se přes opakované snahy dosud nepodařilo získat.

Nové testovací centrum mezitím otevřelo například v Nové Pace. Zájemci zde na počkání a bez předchozí registrace testuje firma Electrolyte metodou PCR ze slin nebo antigenními testy. S předchozí registrací je možné se otestovat i v Hořicích v Levitově centru následné péče nebo budově sokolovny. Na volný termín se zde čeká řádově několik dní. V Oblastní nemocnici Jičín je situace o něco příznivější. Volné termíny na testování jsou každý všední den. I zde je potřeba se předem zaregistrovat.