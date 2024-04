Nové robotické zařízení pro nácvik a obnovu chůze se v Nemocnici Nový Bydžov, která je součástí Oblastní nemocnice Jičín, objevilo v roce 2020. Zdejší rehabilitační oddělení díky podpoře z fondů EU získalo moderní přístrojové vybavení, jež přispívá ke zlepšení a rozšíření terapeutických možností i diagnostiky mnoha pacientů.

V nemocnici v Novém Bydžově učí pacienty chodit Ambulátor. | Video: Deník/Jiří Macek; se svolením MMR

První myšlenka na pořízení tohoto unikátního robotického zařízení se objevila kolem roku 2015. O čtyři roky později byly pro Oblastní nemocnici (ON) Jičín schváleny dva evropské projekty určené pro zvýšení kvality návazné péče. Jeden z nich se týkal právě robotického systému pro nácvik a obnovu chůze. Projekt stál téměř 11,3 milionu korun a fondy EU jej podpořily celkem 9,6 miliony korun. Zbytek zaplatila nemocnice z vlastních zdrojů.

„Zakoupením zařízení ReoAmbulator od izraelské firmy Motorika došlo k významnému rozšíření přístrojového vybavení novobydžovské nemocnice,“ uvedl MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady a ředitel ON Jičín. „Mělo to pozitivní dopad na udržení a zvýšení úrovně kvality návazné péče o pacienty. A také to vedlo ke zvýšení efektivity zdravotní péče s využitím moderních technologií,“ dodal.

Podobných zařízení u nás není mnoho

„Je moc fajn, že se nám podařilo získat dotaci na nákup robotického zařízení. V době pořízení to byla v českých nemocnicích rarita, ale i nyní takových přístrojů u nás není mnoho,“ podotkla MUDr. Jana Kolářová, náměstkyně léčebně preventivní péče Nemocnice Nový Bydžov a zároveň primářka rehabilitačního oddělení.

Robotické zařízení usnadňuje rehabilitaci pacientů se širokým spektrem postižení. Učí se na něm znovu chodit pacienti po úrazech končetin, pánve, páteře, po ortopedických operacích a kloubních náhradách i po amputacích končetin. Využívá se u neurologických pacientů při poškozeních provázených poruchou chůze. V Bydžově na něm cvičí dospělí pacienti, kteří jsou hospitalizováni na rehabilitačních lůžkách.

„Díky získané podpoře na nákup robotického zařízení se urychlilo zavedení této potřebné léčby.“ Daniel Malý, ředitel ON Jičín

Přístroj obsluhuje proškolený personál, zejména fyzioterapeuti, kterých by v Bydžově potřebovali a využili více. „Naší snahou je vylepšení personálního stavu právě v této profesi. Tím bychom mohli kapacitu přístroje i oddělení využít naplno,“ říká primářka.

ReoAmbulator má vestavěný modul virtuální reality s mnoha cvičebními programy. Pacient se sem dostane buď sám, s pomocí, nebo na invalidním vozíku. Terapeut ho upoutá do závěsného zařízení a na končetiny mu nasadí robotické ortézy. Lze nastavit různý stupeň odlehčení, rychlost pohyblivého chodníku, délku kroku a podobně. Před sebou sleduje obrazovku s virtuální realitou.

Pacient se může projít po chodníku

„Pacient se pohybuje po chodníku, kouká na obrazovku a vidí, že jde třeba alejí, lesem či městem. Za chůze může například ze stromů trhat jablka nebo dělat jiné virtuální pohybové aktivity. To ho motivuje k nácviku chůze, aniž by na pohyb příliš myslel,“ vysvětluje primářka Kolářová.

Přístroj řídí fyzioterapeut přes tablet, kde je databáze pacientů. Lze tak porovnat a vyhodnotit terapii, posoudit výsledek léčby. Robot umožňuje časnou a efektivní rehabilitaci širokému spektru pacientů, šetří fyzickou námahu fyzioterapeutům. Díky senzorům je bezpečný, v případě kolize automaticky zastaví. Cvičení pacienty baví, čímž stimuluje i přirozenou regenerační schopnost organismu,“ doplňuje primářka Kolářová.

„Díky získané podpoře na nákup robotického zařízení se urychlilo zavedení této potřebné léčby. Kdyby se to nepodařilo, naše myšlenky na pořízení by zůstaly, ale s financováním by to bylo těžší,“ podotkl ředitel Daniel Malý.

Robotické zařízení ReoAmbulator je chloubou oddělení. „Pyšníme se ale i roboty na cvičení horních končetin. Naše současné přístrojové spektrum je nadstandardní. Máme třeba radiální rázovou vlnu, vysokovýkonný laser i magnetoterapii, dále kompletní elektroléčbu s ultrazvukem, spinální dekompresi a rovněž kompletní vodoléčbu včetně cvičebního bazénu,“ vyjmenovává primářka Kolářová a ředitel Malý dodává: „Přístrojové vybavení je v Bydžově výborné. Pro rehabilitační oddělení, návaznou péči, jsme v minulosti získali dotaci i na pořízení rehabilitačních přístrojů v rámci projektu IROP, a to ve výši téměř 20 milionů korun.“

