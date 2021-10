Hlasovat mohou lidé až do 20. října přes SMS na číslo 900 77 06 ve tvaru HASICI JVC5 pro výjezdovou jednotku nebo HASICI SVC5 pro celý sbor. Další pravidla hlasování jsou k dispozici na www.adhr.cz. Ve hře jsou finanční a věcné ceny v celkové hodnotě přes 2,4 milionu korun. JSDH Mlázovice má letos na svém účtu hned několik zásahů - pomáhali například při hašení požáru mlázovické bažantnice, zúčastnili se také pomoci na tornádem zasažené Jižní Moravě.

Jako jediný sbor v Královéhradeckém kraji a jediná jednotka dobrovolných hasičů na Jičínsku byli do celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku 2021 nominováni SDH Mlázovice. Doplnili tak trojici výjezdových jednotek z kraje, které se o titul ucházejí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.