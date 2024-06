Mladí sportovci míří na Olympiádu dětí a mládeže, vlajku ponese Charvátová

Výprava Královéhradeckého kraje se zúčastní 21. Olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM), která se koná od 23. do 27. června v Jihočeském kraji. Na plochu při slavnostním zahájení v Českých Budějovicích ji povede vlajkonoška a rodačka z Vrchlabí Lucie Charvátová, česká reprezentantka v biatlonu. O medaile a co nejlepší umístění v bodovaném pořadí krajů se chystá bojovat 237 krajských sportovců ve věku 12 až 16 let ve 20 sportech.

Olympiáda děti a mládeže 2024 | Foto: Archiv