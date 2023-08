Na jedné straně radost, na druhé starost. Mistrovství světa v orientační jízdě na horském kole (MTBO) ovládne o víkendu 19. a 20. srpna Jičín. Místní i turisté se mohou těšit na neopakovatelnou podívanou i doprovodné akce včetně koncertů. Současně závody přímo v historickém centru města omezí řidičům pohyb. Deník vám poradí, jakým místům se v neděli bude dobré vyhnout.

Jičíňačka Karolína se plánuje v neděli odpoledne vrátit z dovolené. Před pár dny se ale na Facebooku dozvěděla, že její dům leží v oblasti, která bude v neděli od 12 do 17 hodin pro auta uzavřená. V ulicích Jičína se totiž pojede klíčový závod letošního mistrovství světa v MTBO. „Je to nepříjemné. Budu si muset naplánovat cestu tak, abych přijela dopoledne, nebo až večer, jinak se s autem plným věcí k domu nedostanu," posteskla si žena.

To samé platí pro všechny, kteří by se chtěli autem v daný čas dostat do centra města, na sídliště u Šibeňáku, do sportovního areálu nebo na Čeřovku. Všechny tyto oblasti spadají do vyznačené trasy orientačního závodu. „Moc všechny prosíme, aby v označených oblastech v daný čas nevyskytovali s autem. Závodníci jezdí opravdu rychle a mohlo by dojít k nepříjemnostem," řekla Deníku mluvčí závodu Vendula Musilová.

Orientační závod na horském kole spočívá v tom, že závodníci ani diváci dopředu neznají trasu ani terén, ale přímo za jízdy se orientují podle mapy. V místech a na křižovatkách, kde organizátoři předpokládají největší provoz, budou dohlížet pořadatelé a pomocníci z řad policie. Hranice uzavřených oblastí budou označené zákazem vjezdu.

„Není v našich kapacitách obehnat celý Jičín páskou, ale dovnitř značených oblastí skutečně nikoho nepustíme. Asi neuhlídáme, pokud se někdo zařekne, že zrovna v neděli ve dvě odpoledne pojede na nákup. Ale opravdu prosíme o trpělivost a ohleduplnost. Vybírali jsme den, kdy je nejmenší provoz, abychom co nejméně omezili život místních," dodala Musilová.

Podle Jana Jireše, mluvčího jičínské radnice, která se na pořádání mistrovství podílí organizačně i finančně, by lidé ideálně měli s omezeními počítat dopředu. Pokud v neděli odpoledne opravdu potřebují autem vyjet, měli by si vůz předem přeparkovat mimo značenou oblast. To samé pak platí i pro ty, kteří do Jičína přijíždějí v čase mezi 12. a 17. hodinou. „Pokud nepůjde o skutečně naléhavou výjimku, organizátoři dovnitř žádné auto nepustí," doplnil.

Kromě uzavření části Jičína pro auta je třeba také počítat s tím, že v daný čas bude uzavřen také průchod Valdickou bránou a celá ulice Revoluční mezi Sedličkami a Jičínem. Omezení se týká také autobusové dopravy na zastávkách Vrchlického, Lípy, Soudná, Sedličky a Komenského náměstí. Autobusové náměstí, vjezd do nemocnice a provoz a parkoviště v nákupní zóně jsou bez omezení.

Útěchou pro všechny, kterým nedělní omezení zkomplikují pohyb po Jičíně, může být fakt, že z podstaty orientačního závodu se tato akce může v jedné lokalitě konat pouze jednou. „Věřím, že to bude pro místní i pro všechny ostatní nevšední a zajímavá podívaná, která se už nikdy nebude opakovat. Už jen to, že budou v ulicích potkávat cyklisty s mapou, jak bloudí v pro nás důvěrně známých ulicích," podotkla Musilová.

Podobnou zkušenost z České republiky zatím pořadatelé nemají. Podle mluvčí závodu se v Česku zatím vždy uzavírala pouze okrajová, málo frekventovaná část města, několik ulic nebo park. Před dvěma lety se ale pro konání mistrovství uzavřelo podobně velké město v Dánsku.

„Uzavřela se historická část města, nejezdila tam auta a pouze tam chodili chodci. A vše proběhlo hladce," zdůraznila Vendula Musilová.

Centrum Jičína se už v sobotu v podvečer promění v srdce závodu. Od 18 hodin se v Zámeckém parku uskuteční slavností zahájení za účasti závodníků z 25 zemí světa, které přivítá sám Albrecht z Valdštejna. V neděli v poledne se pro diváky otevře cílová aréna na Valdštejnově náměstí, kde zároveň celé odpoledne bude možné na velkoplošné obrazovce sledovat přímý přenos závodu. V 16:30 na stejném místě proběhne květinový ceremoniál a od 17 hodin naváže koncert kapely Ruiny Blahobytu v parku. Ve stejný čas startuje také veřejný závod. Medailový ceremoniál se uskuteční od 19 hodin rovněž v parku. Mistrovství bude pokračovat i v následujících dnech, závody se přesunou do Nové Paky, Jabkenic a do Mostku.

„Mistrovství světa není jen o špičkových závodnících. Doprovodné závody jsou opravdu pro všechny a je to úžasná příležitost, jak v kulisách velké akce okusit, jak je orienťák zábavný," doplnil k pozvání také Pavel Musil, ředitel závodu a prapotomek slavného jičínského prvorepublikového architekta Čeňka Musila.