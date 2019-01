Sobotka – Dva měsíce volna a radovánek utekly jako nic a dětem opět nastaly školní povinnosti.

Ti, kteří do lavic usedli poprvé, se na svůj velký den většinou velmi těšili a pečlivě připravovali. Nervozita a nejistota byla v dětských tvářích ale znát. Když se pan učitel z 1.B svých malých žáčků zeptal, co by se rádi naučili, ozývalo se z lavic shodně počítání, psaní, kreslení a další podobné. Honzíka ale zajímá i jiný předmět.

„Já se chci učit fyziku," oznámil sebejistě a třídou se rozezněl smích rodičů i pana učitele. Zajímavostí jistě je, že ve třídě mají děti místo fotky pana prezidenta malovaný portrét pana učitele. „Kdyby jste náhodou zapomněli, jak vypadám, nahoře visí můj obrázek. Ten mi namalovala jedna moje bývalá žákyně. Jsem to ale fešák, že jo?," vtipkoval Jindřich Bada, který na sobotecké základce učí už patnáct let.

V 1. A sice portrét paní učitelky nemají, ale i zde panovala veselá a uvolněná atmosféra. Kantorka si na první den pro své malé studenty nachystala malé překvapení. Každý od ní dostal „zlatou" medaili a všechny přítomné rozesmál chlapeček, který na otázku odkud je, odpověděl s neskrývanou hrdostí: „Já jsem z Čech."

Nejstatečnějším nováčkem sobotecké základní školy je bezpochyby malá Emička. Tu od rána trápila vysoká horečka, ale svůj velký den si nechtěla nechat ujít, a tak i se svým dvojčetem, bráškou, vyrazila pozdravit nové kamarády. Maminka ujistila pana učitele, že nejde o nic závažného. „Má to pravděpodobně ze sluníčka, zítra už snad bude v pořádku."



Slavnostní zahájení školního roku bylo v Sobotce již tradičně zakončeno vztyčením vlajky, kterého se se ctí ujali chlapci z devátých tříd. Poté se už děti rozeběhly domů, aby si ještě užily jeden z posledních volnějších dnů.

Ptali jsme se: Znáte písmena?

Sofinka Kozáková

1. třída ZŠ Sobotka

Já jsem měla rok odklad, takže ještě číst neumím. Určitě se to brzo naučím. Taky se chci naučit psát a počítat. Jinak nevím, co budeme ve škole dělat, ale těším se. Zatím se mi tady docela líbí.

Magda Koťátková

1. třída ZŠ Sobotka

Já ještě moc číst neumím, ale písmenka už znám. Vím, že mě číst naučí pan učitel. A taky asi psát a počítat. Hlavně chci, aby se mi ve škole líbilo a aby byl pan učitel hodný. Jinak vůbec nevím, co se budeme učit.

Jiřík Nývlt

1. třída ZŠ Sobotka

Číst ještě moc neumím, i když malinko možná jo. Některá písmenka už znám. Doufám, že se ve škole nebudeme jenom učit, ale taky hrát fotbal. Já už totiž trénuju a mohl bych to ostatní naučit.

Honzík Janatka

1. třída ZŠ Sobotka

Já už číst umím, i když ne všechno. Myslím si, že velká písmena jsou jednoduchá, ale malá ani moc ne. To se ale určitě brzo naučím. A taky fyziku a angličtinu. Já už anglicky trošku umím, ale chci umět víc.