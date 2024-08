Denní potřeba tekutin prudce stoupá během horkých letních dnů a při vysoké fyzické aktivitě. Voda se z těla ztrácí nejen močí, ale také pocením nebo dýcháním ve formě vodní páry a v neposlední řadě také stolicí.

Při normální teplotě ztrácí tělo dospělého člověka přibližně 2 300 ml vody denně. Z toho se asi 1 400 ml vyloučí močí, 100 ml stolicí a asi 800 ml pocením a dýcháním. V létě se ztráta vody z těla může zvýšit na 3–5násobek.

Děti a starší lidé vyžadují naši zvýšenou pozornost. Nabízejte jim tekutiny opakovaně a kontrolujte, jaké množství vypijí. Starší lidé nepociťují žízeň tak, jako když jsou mladí a v produktivním věku. Přestože nám senioři opakovaně tvrdí, že nemají žízeň, je nutné jim tekutiny podávat. U starších lidí dochází velmi rychle k dehydrataci, dýchacím potížím, hypotenzi (nízkému krevnímu tlaku), bušení srdce, poruchám vědomí a dalším komplikacím, které vyžadují lékařskou pomoc. Tomu je třeba předcházet a seniorům pravidelně podávat tekutiny.

Základem pitného režimu by měla být voda. Pokud základ našeho každodenního pitného režimu tvoří minerální voda, nepřináší to zdravotní výhody. Naopak, z dlouhodobého hlediska vede nadměrný příjem minerálek ke zdravotním problémům.

Pitný režim seniorů doplňujte např. čaji, domácími limonádami a kvalitními džusy. U dětí se množství vody přepočítává podle věku na kilogram podle pediatrického doporučení. Vždy se poraďte se svým pediatrem, zejména v případě zvýšených ztrát vlivem teplého počasí, průjmu, zvracení apod.

Novorozenec by měl přijmout přibližně 50 až 100 ml vody/kg, později se potřeba zvyšuje na 150 až 160 ml vody/kg, od 8 měsíců je to přibližně 100 až 150 ml vody/kg. Kolem 3 až 5 let by měl být příjem přibližně 80 až 100 ml/kg, v 6. až 10. roce pak 50 až 70 ml/kg a ve 14. až 18. roce 40 až 60 ml/kg.

Voda tvoří přibližně 55 až 65 % hmotnosti dospělého člověka a až 70 až 80 % hmotnosti dítěte. Proto může u dětí dojít k dehydrataci dříve, než si myslíte. U dětí se již při ztrátě 2 % tělesné vody snižuje výkonnost organismu. Další ztráty ovlivňují mentální funkce, což se může projevit únavou, nepozorností, podrážděností, bolestmi hlavy a snížením duševní výkonnosti. Při 5% dehydrataci již hrozí přehřátí, oběhový kolaps a šok.

Pamatujte, že základem pitného režimu dětí je pití vody, nikoli slazených nápojů.