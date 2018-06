Milion chvilek pro demokracii v Jičíně

Jičín - Když tloukla v úterý na Valdické bráně 6. hodina, napočítal jsem v 65 lidi. Pak zafoukal vítr a shodil promítací plátno. Šli jsme s Jirkou hledat kámen, abychom stojan zatížili. To lidi ještě přicházeli a podle odborného odhadu zjistil jsem 120 až 150 účastníků shromáždění Milion chvilek pro demokracii.

Možná se někdo ptá, kdo akci pořádal. Dva hoši byly zpočátku nesmělí a řekli, že tu techniku pro ozvučení a promítání záběrů z Prahy různě posbírali mezi kamarády. Pak svoje jména řekli a my rádi poznamenáváme, že se jmenovali Vojta a Pavel. Věru nejsou jména důležitá.



Pozoruhodné bylo, že přišlo hodně mladých, i maminky s dětmi. Jedna z nich jmenovala se Lucie a počet demonstrantů ještě zvýšila malým Adamem a Tobiášem. Potěšilo, jak vysvětlila, že přišla proto, že souhlasí s těmi pany. Ti pánové, tedy pořadatelé, to byli ti výše jmenování. Žádní papaláši. Mladí lidé, kteří nejsou spokojeni s tím, jak to u nás chodí. Zajímavé bylo pozorovat, kdo ze současných lidí z radnice přišel. Z úzkého vedení neviděl jsem nikoho. Byli tu někteří zastupitelé, kteří jsou řazeni k opozici.



Souhlas patřil prohlášení, které Vojta předčítal. V něm byl hlavně nesouhlas s tím že předsedou vlády by měl být člověk trestně stíhaný a taky nesouhlas se vznikem vlády založené na podpoře komunistů.

Optimismus přinášela skutečnost, kolik lidí na náměstí přišlo.



Bylo tu hodně mladých, maminky s kočárky. A ti se nestydí přinést nebo na místě vytvořit transparenty.



Byly věcné a vtipné:

Babiš, KSČM ne - jednou provždy

Je to pravda, je tot ak - vládne tady estébák

Hradní lůza je fakt hrůza

Estébácká vládo, nejsme tvoje stádo

Stačilo soudruzi! 1948, 1968, 2018 …

Trestně stíhaného premiéra v ČR nechceme

Babiše do koše



proChor