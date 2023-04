/FOTO, VIDEO/ V malebném koutě Miletína v těsné blízkosti Erbenovy naučné stezky by měly v následujících letech vyrůst budovy nového pobytového sociálního zařízení. Domov se zvláštním režimem by měl sloužit lidem se stařeckou demencí, po mrtvicích a úrazech mozku a klientům, kteří se potřebují rehabilitovat do běžného života po ukončení léčby některých duševních nemocí.

Předběžný návrh podoby Domova se zvláštním režimem v Miletíně. | Foto: Ateliér Architektury Jan Mádlík

Záměr Královéhradeckého kraje ale někteří místní nevítají. Obávají se o bezpečnost i o zastavění dalšího koutu přírody. Detaily projektu a vyvrácení dezinformací přednesli občanům zástupci města, kraje a sociálního zařízení ve Dvoře Králové na veřejné debatě. Ta vyvrcholila hádkou.

Pro nový domov se zvláštním režimem, který by poskytl vhodné bydlení a péči především starším lidem, hledal Královéhradecký kraj vhodné místo několik let. Podle náměstkyně hejtmana pro sociální sféru Martiny Berdychové patří populace Královéhradecka k nejstarším v Česku, vzhledem k trendu opuštění velkých ústavů a budování menších specializovaných sociálních zařízení ale neustále chybí kapacity.

„V našem kraji se chceme starat o všechny potřebné a stále jsou skupiny lidí, pro které dosud není vhodné sociální zařízení. Obecně nám neustále chybí místa v pobytových sociálních zařízeních,“ uvedla náměstkyně.

Zdroj: Kateřina Chládková

Domov, který by za tímto účelem měl v Miletíně vzniknout, bude pobočkou domova pro důchodce ve Dvoře Králové a pojme celkem 30 lidí, podle diagnózy rozdělených rovnoměrně do tří oddělení. Ředitelka dvorského zařízení Ludmila Lorencová upřesnila, že na oddělení pro ty, kteří se zotavují z mrtvice nebo těžkého úrazu mozku, budou směřovat věkové skupiny nad 18 let, pro které bude připraveno 10 lůžek. Na oddělení pro klienty se stařeckou demencí a pro psychicky nemocné pak budou patřit lidé nad 45 let, každé z nich bude mít kapacitu po 10 lůžkách.

„Demence se v dnešní době týká čím dál mladších lidí, není dnes výjimkou, že se vyskytuje i u lidí okolo padesátky. Cílem je zajistit důstojný život lidem, kteří to potřebují,“ vysvětlila Lorencová.

Obavy o bezpečnost

Právě složení klientů ale některým Miletínským dělá vrásky. Informace o tom, že by mezi nimi měli žít i lidé s těžkými psychózami nebo přetrvávajícími závislostmi na drogách a alkoholu, je znepokojují, obavy hlasitě vyjádřili také na veřejném projednávání záměru. Podle starosty Miletína Miroslava Noska jsou ale tyto informace mylné. To potvrdila také Lorencová, přestože připustila, že mezi klienty mohou být i ti, kteří mají v kartě zapsané léčení závislosti nebo například diagnostikovanou schizofrenii.

„Jedná se o lidi, kteří vyžadují sociální, nikoliv zdravotní službu. U těchto klientů zmíněný problém ustupuje do pozadí, například byli dříve závislí na alkoholu, prošli detoxem, ale momentálně jsou už staří, upoutaní na lůžko a potřebují stálou péči. Primárně to nemá být zdravotnické, ale sociální zařízení. Klienti s psychiatrickou diagnózou už mají nastavenou léčbu a sociální zařízení jim má pomoci se vracet do normálního života,“ vysvětlila ředitelka a zdravotní sestra.

Mezi klienty by tak mohli být lidé trpící depresemi, úzkostmi nebo poruchami nálad, naopak by zařízení na oddělení nemělo přijímat toxikomany, schizofreniky, lidi s poruchami chování, sexuálními deviacemi nebo mentálním postižením. Pro ty už v Královéhradeckém kraji existují jiná specializovaná pracoviště.

Klienti, kterým to zdravotní a psychický stav dovolí, budou mít podle Lorencové možnost chodit do města na procházky nebo na nákup, vždy ale za asistence školeného personálu, pro nikoho z místních tedy nevznikne žádné bezpečnostní riziko. „Není záměrem lidi v Miletíně jakkoliv ohrozit, naopak chceme začleňovat klienty do společnosti. Musíme se jako společnost učit přijímat i nemocné a staré lidi. Může se to stát každému z nás,“ doplnila Berdychová.

Hádky o lokaci

Mezi Miletínskými se našli i tací, kteří vůči myšlence domova se zvláštním režimem výhrady nemají, vadí jim ale zasazení zařízení do krajiny v těsné blízkosti Erbenovy naučné stezky. „Koupili jsme vedle parcelu a stavíme tam dům. Měl to být klidný kout Miletína obklopený přírodou plnou zvířat a květeny. Teď se řeší stavba obchvatu a za domem nám vznikne další silnice a parkoviště pro tenhle domov,“ postěžovala si na zasedání jedna z místních. Podobné obavy však vyjádřilo více místních, kteří na schůzi dorazili.

Podle Noska i Berdychové se kraj ve spolupráci s bývalým zastupitelstvem Miletína pokoušel najít v okolí jiné místo, kde by bylo možné objekt postavit. Žádné ale nevyhovovalo, ať už prostorem, nebo možnostmi přístupových cest. „Bylo potřeba upravit územní plán, ale je to jediná možnost,“ uvedla Berdychová.

Zároveň doplnila, že předložené vizualizace a návrhy jsou zatím pouze předběžné a pokud Miletín stavbu schválí, bude se zástupci města kraj konzultovat další postup a vývoj projektu. Je tedy možné, že by budovy mohly být odstíněné zelení, navržené v duchu podhorské vesnické zástavby nebo že by kolem mohla vzniknout parková úprava.

Domov by měl stát v těsné blízkosti Erbenovy stezky.Zdroj: Google Maps

Spolu se změnou územního plánu, podle které by se pozemek měl z orné půdy změnit na stavební parcelu, mělo miletínské zastupitelstvo schvalovat záměr vybudovat zařízení na jednání ve čtvrtek 30. března. Den předtím ale starosta oznámil změnu programu z důvodu podaných změn v novém územním plánu. Jeho schválení je podmínkou výstavby, proto se budou oba body projednávat až na příštím zastupitelstvu.

Domov se zvláštním režimem v Miletíně by měl být pobočkou domova důchodců ve Dvoře Králové a hlavním investorem je Královéhradecký kraj. Proti výtkám místních stojí argumenty kraje o pokrytí regionu sociální službou a upřednostnění potřebných z Miletína a okolí v pořadníku. Zároveň by zařízení mělo vytvořit nová pracovní místa a poskytnout městu k využití multifunkční sál.

Náklady by se podle loňské kalkulace měly vyšplhat k 210 milionům korun, podle Berdychové bude nutné získat také některý dotační titul. Rozpočet kraje letos počítá se zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, domov by měl být podle odhadu hotový v horizontu 5 až 7 let. Pokud však zastupitelstvo Miletína stavbu neschválí, bude muset kraj pro zařízení dále hledat jiné místo.