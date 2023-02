Terminál nemají ani v protější Cukrárně u Laušmanů. Přitom za modlitbičkami a odkazem spisovatele Karla Jaromíra Erbena v sezóně přijíždí davy turistů. "Může za to starosta. To on zatrhl, abychom tu bankomat měli. Často přicházíme o zákazníky, protože mají jen kartu," říká majitel cukrárny Ota Laušman.

Pořídit terminál a zavést možnost bezhotovostní platby se podle něj v malé cukrárně nevyplatí. "Musíte platit poplatky a nahlásit bance, od kdy do kdy budete terminál používat. Po zavíračce už kartou nezaplatíte," vysvětluje, proč zatím o zavedení bezhotovostních plateb neuvažoval.

Zlodějka kradla v jičínské drogerii, prodavačku pokousala

Kartou nelze platit ani u Erbenů. "Majitelé to zatím nechtějí. Ale asi budou muset, v sezóně sem chodí hodně lidí a když nezaplatí kartou, utíkají kšefty," dodává prodavačka. I ona míní, že za absenci bankomatu může starosta, který zatrhl možnost vytvořit v Miletíně výběrové místo.

Moc malá obec

Starosta Miroslav Nosek, který ve vedení Miletína působí už dvacet let, se přitom podle svých slov snažil dlouhá léta pro město bankomat vyjednat. "Jednali jsme s několika bankami včetně České spořitelny a ČSOB. Všude řekli, že se jim u nás bankomat nevyplatí, že jsme moc malá obec a nebudou mít dostatečný obrat," vysvětluje Nosek nezdar.

Před několika lety se podle něj naskytla příležitost bankomat pořídit, oslovená banka ale po městě požadovala vysokou částku jako spoluúčast na údržbě a provozu bankomatu. "Věřím, že bankomat by tu chtělo hodně lidí. Ale určitě by za něj nechtěli platit 300 tisíc," poznamenává starosta.

Valdštejnská lodžie v únoru a březnu ožije nedělními pohádkami

Úplně bez hotovosti ale Miletínští zůstávat nemusí. Možnost výběru nabízí například prodejna potravin řetězce Coop na náměstí K. J. Erbena. Prodejna nabízí možnost platby kartou, navíc při nákupu v hodnotě nad 200 korun může zákazník požádat o výběr hotovosti. "Lidi to hodně využívají, když jiný bankomat v Miletíně není. Pokud člověk platí nad 200 korun, může nám nahlásit, kolik by si chtěl vybrat, my to zadáme do kasy, on zaplatí přes terminál a my mu dáme požadovanou hotovost," vysvětluje princip prodavačka.

Stejným způsobem mohou zákazníci vybrat například v potravinách v Kopidlně, kde také dlouhodobě chybí bankomat. Možnost výběru hotovosti pro své klienty nabízí také Poštovní spořitelna ČSOB, která má pobočku na miletínské poště.

Bankomat se v Miletíně v nejbližší době nejspíš neobjeví, pro hotovost tedy místní jezdí například do nedalených Hořic nebo Lázní Bělohradu. Způsob, jak se nenechat zaskočit absencí terminálu u kasy, nabízí také Oto Laušman. "Vždycky říkám, že je potřeba s sebou pořád nosit základní hotovost pro všechny případy," dodává cukrář.