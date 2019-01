Mezi kým si Hořičtí mohou vybrat?

Hořice - Máme v rukách kompletní kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kdo do boje povede jednotlivé strany a hnutí? Koho si Hořičtí zvolí do jednadvacetičlenného zastupitelstva?

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Václava Simeonová

V podzimních volbách se o přízeň občanů utká osm politických subjektů. O jeden více než před čtyřmi lety. Ze seznamu zmizely Věci veřejné, ale přibyly Strana svobodných občanů a ANO 2011. Zmiňovaní „svobodní" mají pětičlennou kandidátku. Číslem jedna je Hugo Trkal, na druhé pozici je Ondřej Matyščák. Komunistická strana Čech a Moravy vsadila na známou kartu. Lídrem je zastupitel Václav Šmatolán, který je v současné hořické jednadvacítce jediným reprezentantem své strany. Na druhém místě kandidátní listiny KSČM je Jana Křížová. Volba pro město postavila do svého čela ředitelku hořických středních škol Hanu Richtermocovou. Je současnou zastupitelkou a má zkušenosti i se členstvím v městské radě. Záda jí na kandidátce kryje Miroslav Vobořil. ANO 2011, druhý nováček letošních voleb, se na prvním místě chlubí Sabinou Filákovou a na druhém pedagožkou Markétou Stuchlíkovou. Velmi konzervativně se k volbám postavila Česká strana sociálně demokratická. Na prvním místě je Iva Šedivá, na druhém Jiří John a i dále najdeme jména současných zastupitelů. Do voleb jde i Šance pro rozvoj, která si jako lídra vybrala současného prvního místostarostu Aleše Svobodu. Z druhé pozice se o hlasy voličů bude ucházet Jana Bouzková. I kandidátka Občanské demokratické strany skýtá jen malá překvapení. V čele je současný starosta Ivan Doležal. Na druhé pozici je Kamil Kašparovský, který nyní v zastupitelstvu nepůsobí, na dalších pozicích nicméně najdeme známá jména. Poslední kandidující stranou je TOP 09. Oproti minulým volbám přemalovala svůj název na Hořičtí patrioti s podporou TOP 09. Tahounem kandidátky má být architekt Martin Pour, který je nyní zastupitelem i radním. Z druhé pozice startuje Vít Kotrbáček, taktéž zastupitel a radní. Kompletní kandidátky najdete na www.jicinskydenik.cz

Autor: Redakce