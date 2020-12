„Věc budeme projednávat s vedoucími odboru. Rozšíření plánují i ostatní úřady v rámci ORP,“ uvedl tajemník jičínského úřadu Peter Bareš. „Uvidíme, jestli celorepublikově nedojde k dalším omezujícím opatřením,“ dodal.

Úřední hodiny na MěÚ Jičín zatím zůstávají v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu do 12 do 17 hodin. V ostatních dnech lze využít podatelnu nebo tel. kontakt na odbory, popř. e-mail nebo datovou schránku.