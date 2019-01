Hořice – Město zná vítěze výběrového řízení na přípravu projektové dokumentace ke stavbě lávky přes silnici R 35. Zájemci mohli své nabídky posílat do pondělka.

Vizualizace lávky pro pěši a cyklisty přes silnici R35 u Hořic | Foto: MěÚ Hořice

Z celkem osmi možností byla jako nejvhodnější vybrána projektová kancelář Vaner z Liberce, která se specializuje přímo na mostní stavitelství. Potřebnou dokumentaci vyhotoví zhruba za 200 tisíc korun.

V další fázi musí město zajistit stavební povolení, prováděcí dokumentaci a dokumentaci pro výběr zhotovitele. Lávka přes jednu z nejfrekventovanějších silnic kraje je nutností – silnici totiž v současné době nelze bezpečně přejít.

„Vybudováním lávky se město propojí s obcemi na západní straně. Lávka tedy bude určena jak pro obyvatele Libonvic, tak i Dobré Vody a dalších obcí," říká hořický místostarosta Martin Pour.

Na realizaci projektu by město chtělo žádat z příslušného oddílu dotačního titulu IROP, který bude vypsán začátkem srpna. Celkové náklady by měly vyjít na 5,5 milionu korun, z toho 4 miliony by město chtělo získat z dotace. V ideálním případě by stavba mohla být zahájena v příštím roce.