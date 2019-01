Jičín – Pojem geopark označuje ve světovém měřítku geologicky a přírodně mimořádnou oblast. V roce 2005 vznikl Geopark Český ráj a právě v těchto dnech jeho hranice rozšířil Jičín a okolí směrem na jihozápad.

Jičín se tak ocitl v elitní společnosti. Na Zemi je pouze 111 regionů, které jsou uznány jako světový geopark. V České republice jsou takové pouze dva, přičemž ten druhý je v západních Čechách a náš stát se o něj dělí s Německem. Nad těmito lokalitami dohlíží organizace UNESCO.

Ředitel Geoparku Český ráj Tomáš Řídkošil uvedl, že nejde o opatření, které by omezovalo stavební rozvoj ve smyslu chráněných oblastí. „Původně vznikly jako myšlenka rozvoje venkovských oblastí, ale ve smyslu turistickém a vzdělávacím. Například geopark v Rakousku byl založen proto, aby lidé nacházeli uplatnění v místním regionu a neodcházeli pracovat třeba do Vídně," uvedl.



„Součástí geoparku nejsou jenom skalní útvary, jeskyně a krajina, ale i to, co jsme schopni s tímto dědictvím udělat," dodal.

Myšlenka se týká hlavně zapojení škol prostřednictvím výletů, geologických exkurzí a rozšíření výuky o místní geologii. Odborník Martin Košťák uvedl, že konkrétně Jičínsko je z hlediska hornin a minerálů netradiční lokalitou. Nejde pouze o vrchy Veliš, Zebín nebo Trosky, samostatnou kapitolou je třeba také Čeřovka, která je světově proslulým nalezištěm porcelanitu. Region má potenciál přilákat mnohem více turistů, než kolik jich přichází doposud.



Geopark Český ráj má 700 kilometrů čtverečních. Západní hranicí je Mnichovo Hradiště, východní Studenec, severní Železný Brod a jižní Jičín. Nejvíce těchto parků je v Evropě, jejich počet ale výrazně roste například ve východní Asii, zejména v Číně a Japonsku.