"Do 17. ledna do 13 hodin přijímáme nabídky na uzavření úvěru. Nabídky poté budeme vyhodnocovat. Rádi bychom v prvním čtvrtletí roku 2022 schválili smlouvy, abychom mohli vytvořit podmínky pro zahájení stavby," uvedl starosta města Jan Malý. Město má pro úvěr jasně stanovené parametry - splatnost 12 let, možnost předčasného splacení bez poplatku či sankce, čtvrtletní splácení a podobně.