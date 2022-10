Podle jičínského starosty Jana Malého jsou způsoby šetření na radnici diskutovány už od konce léta. Zatímco pro rok 2022 zaplatilo město za energie pro provoz města a příspěvkových organizací přibližně 20 milionů korun, podle současných cen by to příští rok mohlo být o více než 100 milionů víc. Vedení města Jičína proto musí urychleně hledat způsoby, jak na rapidně narůstající náklady našetřit. Pro nákup energií na Českomoravské komoditní burze najalo město externí firmu, která má za co nejvýhodnější cenu nakoupit.