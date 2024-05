Je voňavý, šťavnatý a sladký a v létě umí skvěle osvěžit. I když se meloun tváří jako ovoce, je to zelenina. Vodní i cukrové melouny dovážené z jihu Evropy si sice můžeme koupit v obchodě, ale meloun, který si sami vypěstujete, vám bude chutnat mnohem víc. Nemusíte na to mít ani zahrádku, stačí vám květináč na balkoně. Přečtěte si, jak pěstovat melouny, kdy je vysadit a čím hnojit. Víte jak poznáte, že je meloun uvnitř zralý a je správný čas na to ho sklidit?

Na zahrádce si můžete vypěstovat melouny stejně, jako Ludvík Schonherr v Sobědruhách na severu Čech. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Pěstování melounů:

Jsou dva druhy melounů a rozeznáte je od sebe snadno. Vodní melouny jsou větší, dorůstají až do váhy 15 kilogramů. Mají sytě růžovou až červenou dužinu, černá zrníčka a zelenou kůru. Cukrové melouny jsou menší, mají jiný povrch než melouny vodní a dužina je žluto-zelená až oranžová. Existuje ale mnoho odrůd melounů, včetně bezsemenných, takže si vyberte ty, které vám budou nejvíc vyhovovat.

„Vodní meloun pochází z Afriky a údajně se poprvé urodil na poušti Kalahari. Už před 5000 lety jej konzumovali staří Egypťané, jak dokazují hieroglyfy na zdech starověkých budov. Melouny byly tak oblíbené, že je panovníci dostávali jako královský dar na cestu za posmrtným životem. Do Evropy se dostal meloun přes Čínu. Cukrový meloun pochází z území dnešního Íránu, Arménie a přilehlých států,“ uvedl iReceptář.

Výsadba melounů

Vyseli jste si koncem března semínka melounu do kelímků nebo sadbovače? V tom případě už je správný čas na to, přesadit předpěstovanou sadbu na místo, kde mají melouny růst a zrát.

Voňavý, šťavnatý a sladký meloun umí v létě skvěle osvěžit.Zdroj: Shutterstock

Pokud ne, sazenice si můžete koupit. Nejlepší jsou mladé rostlinky v rašelinových pěstebních květináčích, v nichž je vysazujeme přímo na místo. Nehrozí tak, že bychom sazenicím poškodili kořínky. Ideální doba výsadby je od poloviny května do poloviny června.

„Před výsadbou je dobré sazenice otužovat. Abychom jim zabezpečili co nejvíce tepla, použijeme černou netkanou fólii, která je dobře akumuluje. Navíc brání v růstu plevelů a dobře propouští vodu. Stanoviště volíme na slunci, chráněné proti průvanu a větru,“ doporučil v článku Jak pěstovat meloun na zahradě Deník.



Melouny potřebují živiny a vodu

Malouny potřebují hodně sluníčka a také vody, protože vodní melouny obsahují až 92 % vody. Potřebují i hodně živin. Ideální je připravit na ně půdu už na podzim a zarýt do ní uleželý hnůj nebo kompost. Před samotnou výsadbou je dobré půdu přerýt, nakypřit, odstranit plevel a pokud jste do ní nedodali hnůj už na podzim, udělejte to teď.

Na místě, které jste pro melouny vybrali, vyhlubte jamky, na dno dejte hnůj a do každé jamky vysaďte dvě až tři sazenice, kterým přihrňte zeminu až těsně po první lístky.

„Rostlinám nechte místo přibližně 2x2 metry. Půdu pod rostlinami zakryjte černou textilií. Bude přitahovat sluneční paprsky a večer uvolňovat teplo. Udržuje také vláhu a zabraňuje růstu plevelům,“ doporučil iReceptář.

Přihnojovat melouny začněte v době, kdy sazenice řádně prokoření do půdy. Nahrňte pod ně kompost nebo organický hnůj. Na déšť nespoléhejte, melouny potřebují pravidelnou zálivku alespoň jednou týdně. V době květů a tvorby plodů, tedy od začátku července, je třeba zalévat častěji. Pokud i letošní léto bude horké a suché, pak zalévejte melouny navečer odstátou vodou i čtyřikrát týdně.

Jak stříhat meloun?

Chcete-li zlepšit kvalitu a chuť vaší sklizně melounu, je nejlepší, když každé rostlině povolíte produkovat jen 3–4 plody.

„Hlídejte, aby rostlina nepřerůstala a neměla příliš mnoho neplodných výhonů. Odstraňte slabé nebo poškozené větve a listy. Nejlepší je stříhat meloun, když je mladý, protože to pomůže rostlině soustředit energii na růst plodů. Omezte počet plodů na jedné rostlině na 3-4, aby melouny měly dostatečný prostor a energii k růstu,“ doporučil Dům a zahrada.

Melouny i na balkoně

Pokud nemáte zahrádku, můžete pěstovat melouny i ve velkém květináči na balkoně. Ujistěte se, že je alespoň 50 cm hluboký a stejně široký a že má drenážní otvory. Použijte kvalitní zahradnický substrát a pravidelně hnojte. Meloun potřebuje dostatek slunečního světla, takže se mu bude dařit nejlépe na balkoně na jižní nebo jihozápadní straně domu. Nezapomeňte také na pravidelnou zálivku odstátou vodou.

Pěstování vodního melounu v nádobě:

„Použijte mřížovinu, abyste vytvořili podporu pro liány při růstu. Jakmile se objeví plod, podepřete každý meloun tím, že ze spodní části mřížoviny uvážete pružnou látku, abyste pro něj vytvořili houpací síť,“ dává tip na pěstování melounů v nádobách web Southern Living).

Držení melounu mimo zem zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu a pomáhá předcházet plísním, chorobám a škůdcům.

Jak poznat zralý meloun

Melouny potřebují čas. Od výsadby do zralosti plodů potřebují 130-150 dní, v závislosti na odrůdě. Melouny se sklízejí koncem srpna a během září, kdy už plod neroste a stopka zasychá. Rad jak poznat, že je meloun zralý, existuje mnoho. Spoléhejte se přitom na své smysly. Cukrový meloun výrazně voní, když je připravený ke konzumaci. Při poklepání by měl zralý plod dunět a když jej v ruce stlačíte, měl by vrzat. Čím je tmavší, tím by měl být meloun i sladší. Jediný jistý způsob, jak zjistíte, že váš meloun je opravdu zralý, je rozříznout ho.

Několik vyzkoušených znaků, jak poznat, že je meloun zralý, nabídl i web Almanac:

Zelená barva se stává matnou .

. U pruhovaných melounů barva mezi pruhy tmavne .

. Kůra ztvrdne a je těžké ji propíchnou nehtem.

a je těžké ji propíchnou nehtem. Konec květu změkne .

. Přestanou se zvětšovat .

. Přízemní skvrna se změní z bílé na žlutou .

. Konec hlavní révy nejblíže k plodu může začít praskat nebo hnědnout.

nebo hnědnout. Kudrnatý úponek na hlavní révě, nejblíže k plodu, zhnědne.

„Vodní melouny je možné skladovat nekrájené asi 10 dní. Pokud jsou nakrájené, vydrží vám v lednici asi 4 dny. Pevně je ale zabalte do plastového obalu,“ doporučuje Almanac.

