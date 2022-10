„Tady v Jičíně se nesešel s podporou. Když přišel na sociální úřad, bylo mu řečeno, že člověk s tak těžkým postižením nemůže žít sám. Jediná cesta prý pro něj byl ústav, protože tam o něj bude nejlépe postaráno, bude tam mít všechno potřebné. Že jinak je to neřešitelné, drahé a nereálné,“ vypráví Jitka Králová příběh dlouholetého klienta Apropa, kterého zná od dětství.

Tisíc kilometrů pro Apropo. Cyklista Kučera se vydal na benefiční jízdu po Česku

Mladému muži, který je upoutaný na invalidním vozíku a plně odkázaný na pomoc druhých, se to ale podařilo. Odstěhoval se do Prahy a postupně se osamostatnil, sám si sehnal bydlení v bytě, má práci a s podporou přátel, rodiny a osobní asistence vzal život do svých rukou. „Před lety jsme o Michalovi točili film a nyní mu na benefici chceme předat Cenu Apropos. Svým životním příběhem inspiruje nás a může inspirovat i mnoho našich klientů,“ dodává ředitelka.

Podívejte se na video o Michalovi:

Zdroj: Youtube

Budou následovat další?

Terénní osobní asistence je sociální služba, při které asistenti docházejí podle individuálních potřeb přímo za klientem. Pomáhají mu při každodenních činnostech, péči o sebe a například i při přesunech k lékaři, do obchodu a na setkání. Služba je ovšem personálně i finančně náročná, jeden asistent může v jeden moment pomáhat pouze jednomu klientovi.

Na Jičínsku poskytují terénní osobní asistenci obecně prospěšné společnosti Apropo a Spokojený domov. Na Novopacku a Hořicku službu poskytuje spolek Domeček plný koleček, který také každoročně rozšiřuje rozsah služeb pro lidi s postižením a zdravotně limitované seniory.

„Vnímáme, že osobní asistence je velmi důležitá služba, kterou je potřeba rozšiřovat a hledat lidi, kteří ji mohou, chtějí a jsou schopní poskytovat. Osobní asistence je náročná a je potřeba to podporovat i finančně, mít tyto vzácné lidi čím zaplatit,“ vysvětluje manažerka Apropa Hana Kleitnerová. Proto na rozvoj osobní asistence poputují finance získané na letošní benefici, která se uskuteční 12. listopadu v Masarykově divadle.

Díky rozšíření osobní asistence a od příštího února nově díky službě pobytové sociální rehabilitace by tak mohli Michala na cestě k osamostatnění následovat i další klienti Apropa.

Drama v Hořicích. Duchapřítomný řidič sanitky zachránil dítě z hořícího bytu

„Jedna naše klientka se v rámci sociální rehabilitace učí dojíždět za prací do chráněné kavárny v Dolním Bousově a je adeptkou na samostatné bydlení. To by mohlo vést k tomu, že se v přirozeném věku okolo dvaceti let osamostatní, bude bydlet sama a chodit do práce. Máme radost, že má tato služba perspektivu. Ze začátku se myšlenka samostatného bydlení pro lidi s postižením nesetkala s pochopením. Ale tyto příklady by mohly inspirovat další,“ pochvaluje si Jitka Králová.