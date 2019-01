Nová Paka – Jedenáct studentů oboru hotelnictví Střední školy gastronomie a služeb skládalo v tomto týdnu praktickou maturitní zkoušku. Tužky a papír museli mladí lidé vyměnit za zástěru a číšnický stejnokroj.

Jejich úkolem bylo připravit slavnostní menu včetně tabule a také servírování pokrmů. Včera své počínání ústně obhajovali.

„Studenti oboru hotelnictví musí zvládat jak kuchařské řemeslo, tak práci číšníka," vysvětluje Petr Kozák, který na maturanty dohlíží. „Studentům se to rozhodně povedlo," hodnotí jejich výkon. Stěžuje si, že u čtyřletých maturitních oborů je praktická výuka málo časově dotovaná. Týden praxe je pouze jednou za šest týdnů. „Je to nedostatečné, myslím si, že ministerstvo školství by mělo ohledně těchto oborů změnit nastavený systém."



Dostali jsme se do kuchyně, kde kuchaři chystali jarní salát s balsamikovým krémem, filet ze pstruha se sezamovou krustou, nadívané kuřecí prsíčko, květákový krém, jako „zákrm" trio českých sýrů a čokoládový řez s vanilkovým dipem.



Jana Mečířová právě kořenila americké brambory. „Hodin praxe jsme měli opravdu málo, ale snad to bylo dostačující. Zkoušky jsem se bála, ale myslím, že jsme to zvládli," hodnotí práci kolektivu.



„Největší problém mají děti s krájením. Jsou to maturanti a tuto specializaci mají jako okrajovou," podotýká Pavel Hruška, mistr odborného výcviku, který vše řídí jako velitel lodi. Kristýna Čápová z Jičína se zpětně ohlíží. „Nebylo to tak strašné, jak jsme očekávali." Kristýna se po ukončení školy chystá na pomaturitní studium, a poté by chtěla zvládnout vysokou školu. Branži opustí, ale prý ji dala důležité vědomosti pro život.



„Já už mám vybráno, po škole se stěhuji do Jablonce, kde bych si chtěl najít místo za barem," je věcný Martin Vančura. „Pro mě bylo náročnější vaření, obsluha u stolu mi nedělá problémy," konstatuje Jakub Tomášek, který má namířeno pracovat do zahraničí. „Na přípravu byla náročnější obsluha, na provedení snazší vaření," domnívá se Olga Jebavá, která bude pokračovat studiem na pedagogické škole v Liberci. „Oblíbila jsem si jazyky a jednou bych je chtěla učit," tvrdí energická dívenka.