Pátý ročník Zámeckého masopustu v Hořicích pořádá tradičně skupina Strozzi - spolek přátel hořického zámku po dvouleté pauze. Loni totiž do cesty masopustnímu veselí přišel covid a uzávěra okresů. O to větší radost mají přítomní, že se konečně zase mohou do kroku zahrát a zazpívat všechny oblíbené masopustní lidovky. Nechybí žádná tradiční postava. Průvod vede laufr Pavel a kolem něj se vydávají kobyly, kominíci, smrtky, nastrojené dámičky (i když trochu fousaté), Turci, rasové, řezník, mysliveček, sestřička i pestrobarevný pták. V duchu doby ale přišly také modernější masky - mimoni, hrabě Drákula i do modrého roucha odění lékaři bojující s virem.