Markety drtí vesnické krámky

Jičínsko - Tím, že lidé dávají při nákupech přednost supermarketům před obchody drobných živnostníků nebo vesnickými Jednotami, trpí nejvíce malé vísky.

Ilustrační foto.Foto: VLP/ Michal Lapčík

Své o tom ví ředitel Jednoty v Nové Pace Miroslav Chudoba. Firma provozuje 76 prodejen, z toho 42 vesnických. „Supermarkety nás negativně ovlivňují, to je jasné, pak se nám nedostávají prodavačky,“ odkrývá bolavá místa většiny prodejen v regionu. „Tržby jsou zde velice nízké. Vesnické obchody jsou prostě neudržitelné pokud je nebudou dotovat samy obce,“ tak vidí Chudoba záchranu malých krámků. „Tržní sila se změnila, lidé si na sebe nevydělávají. Místní si nakoupí v marketech, do prodejny si pak přijdou pro rohlík nebo nanuk, to ale obchod nezachrání,“ upozorňuje ředitel.

Jednota prodejny dotuje, ale tento stav je podle Chudoby neudržitelný. Proto oslovil krajský úřad, který chce na záchranu vesnických obchodů zpracovat v příštím roce projekt. „To už bude pozdě,“ oponuje Chudoba, který už nyní oslovuje starosty a poukazuje na uzavřené prodejny v Údrnicích, Volanicích, Markvarticích a v Chotči. Uzavřením obchodů pak nejvíce trpí starší občané, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.