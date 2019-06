Malí tanečníci jsou zváni k talentovým zkouškám

Základní umělecká škola v Nové Pace se rozhodla znovu otevřít od druhého září taneční obor pro žáky od pěti let. Zájemci jsou zváni k talentovým zkouškám, které se uskuteční tento čtvrtek od 16 do 17.30 hodin v učebně TO č. 21 (3. patro).

„V neposlední řadě jsme pro všechny žáky a studenty novopackých a k Nové Pace přiléhajících škol na závěr letošního školního roku připravili malý bonus v podobě loutkové pohádky DivadlaB z Prahy s názvem Malý pán," zve na páteční představení do sálu hotelu Centrál Jana Černá. Divadlo začíná v deset hodin. Malíř samouk otevírá výstavu

Autor: Iva Kovářová