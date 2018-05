Malé sportovní kluby drží nad vodou obce a sponzoři

Jičínsko – Jak jsou na tom sportovní kluby a oddíly s penězi? Kdo je podporuje a přežily by bez sponzorů a dotací obcí?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Libor Běčák

Na tuto otázku nedávno odpověděl průzkum České unie sportu. Výsledek byl překvapující. Šestasedmdesát procent tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dostatek prostředků na svoji činnost, 94 procent nemá v současné době peníze na ohodnocení trenérské práce.



„Je to tak, většina trenérů dělá svoji práci zadarmo, z přesvědčení a z lásky ke sportu, zaplatit je není z čeho,“ přiznává předseda jičínské Unie sportu Václav Nidrle. Podle něho je velký problém i v získávání dotací.



„Je to časově náročné, velmi složité a především venkovské kluby na to nemají kapacitu a ani lidi, kteří by se tím zabývali. To jsou největší překážky.“

Nidrle také poukazuje na to, že kluby nemají prostředky na kvalifikované trenéry, i když státní dotace zde existuje.„Kluby na dotaci nedosáhnou. Většinou nemá kdo žádost vypracovat, pak nemají členskou základnu natolik úspěšnou, aby peníze získaly. Je to pořád dokolečka. Je to scestná záležitost,“ míní Václav Nidrle.



Kluby a oddíly tak žijí většinou z členských příspěvků, z dotací obcí, příspěvků sponzorů. Od sportovních svazů velkou podporu očekávat nemohou.

Na Jičínsku ale Unie sportu nemá žádný signál, že by se některý ze sportovních oddílů kvůli nedostatku peněz položil.



Předseda oddílu AC TJ Jičín Petr Šindelář si nestěžuje: „Až do loňského roku normálně fungoval od státu dotační program na podporu mládeže. Kdo se do něho zapojil, tak peníze obdržel. Druhá věc je, že byly pozastaveny dotace na údržbu sportovišť a jejich provoz. My z těchto dotací ale nic nečerpáme, protože stadion spadá pod Sportovní zařízení města Jičín.“



Šindelář vnímá problém v tom, že o dotacích se rozhoduje až někdy v polovině roku.



Jiří Bičiště, sekretář bělohradského fotbalového oddílu k jeho financování uvádí: „My jedeme klasicky přes Fotbalovou Asociaci České republiky, přes podúčty. Tam jsme peníze dostali, sice byly se zpožděním, ale všechno to dopadlo. A ty používáme na platbu rozhodčích.“



Zbytek peněz si fotbalisté musí sehnat sami. Jednak sponzorsky, druhý významný zdroj peněz je příspěvek od města Lázně Bělohrad, což je jak pro TJ Lázně Bělohrad, tak i pro mládež FMK Javorka.



„Jinak mně tam chyběla větší pružnost. Chce to, aby ministerstva byla pružnější a odbourala se zbytečná byrokracie,“ poznamenal Bičiště.