Malá nebo velká varianta? Humprecht čeká oprava

Sobotka – Ve hře je sobotecká chlouba, zámek Jana Humprechta Czernina z Chudenic. Město dlouhodobě zamýšlí národní kulturní památku opravit, nyní získalo na její obnovu příslib hned dvou státních dotací. Jedné na základě výzvy ministerstva, druhé přes MAS Český ráj.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Na zastupitelích pak bylo rozhodnutí, k jaké variantě se přiklonit. Zastupitelstvo se rozhodlo v poměru hlasů 12:1 podpořit malou variantu.



Dražší verze za téměř padesát milionů je mimo jiné vázaná tím, že by zámek zavedl zimní provoz, což by bylo finančně i technicky velice náročné.



Kastelánka Dagmar Faměrová si je vědoma značných úskalí, přesto konstatuje: „Moc bych si přála, aby byl Humprecht opraven, byla bych vděčná za velkou variantu.“ Nic ale není ztraceno. Čtrnáctého června budou sobotečtí zastupitelé znovu jednat a oprava zámku se může vrátit na program zasedání.



„Nevím, jestli ze strany zastupitelů vzejde nějaký impuls k revokaci usnesení. V této chvíli platí malá varianta,“ naznačuje místostarosta Jan Janatka.



I. varianta

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo podporu projektu s celkovým finančním objemem 47 milionů. V sumě je zahrnuta opravu cihelných a dřevěných podlah, všech oken, dveří a mříží, celková restaurace omítek, temperace čtyř místností, nové točité schodiště do krovu, přebudování celé elektroinstalace, částečná opravy střechy a fasády zámku, obnovu zahrady v místě terasy, zpřístupnění nových prostor v podkroví věže, pořízení nábytku, židlí, stolků, vitrín pro umístění exponátů, audio a video techniky vč. infokiosků, zabezpečení památky, modernizaci pokladny, digitalizaci památky pro budoucí generace a zpřístupnění zámku v zimním období. Dotace pokryje 90 procent nákladů.



II. varianta

Vyslyšena byla i výzva Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, kde bylo alokováno 10 milionů. Humprecht byl jediným uchazečem. Akce by zahrnovala částečnou opravu cihelných a dřevěných podlah, částečnou opravu dveří a mříží, částečnou restauraci omítek, temperaci 4 místností, nové točité schodiště do krovu, přebudování části elektroinstalace, obnovu zahrady v místě terasy, zpřístupněný nový prostor v podkroví věže a modernizaci pokladny. Zmíněná dotace pokrývá částku 10 mil. z 95 procent.